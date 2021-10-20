Дзідзьо (справжнє ім'я – Михайло Хома) презентував свій фільм "Де гроші?". Чоловік зізнався, що після розлучення з дружиною Ярославою занурився у роботу.

Зверніть увагу Дзідзьо розповів, у яких стосунках перебуває з колишньою дружиною

Дзідзьо про нові стосунки

Виконавець поділився, що зараз його серце вільне. У Михайла немає вільного часу на романтику, оскільки він зайнятий роботою.

"Зараз я не помічаю жінок, весь у роботі. Нещодавно закінчив працювати над фільмом. Моє серце зайняте роботою", – сказав співак.

Однак Михайло розповів, яка жінка може сподобатися йому: "Бачу поруч із собою милу жінку. Не даремно ж говорять, мила – це коли мила серцю, розуму та голові. Коли можна побути разом і наодинці".

Стосунки Дзідзьо та SLAVIA після розлучення