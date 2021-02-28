Знаменита американська виконавиця Дженніфер Лопес оприлюднила чарівні фото з нареченим Алексом Родрігесом. Зараз закохані відпочивають на Домініканських островах.

51-річна Дженніфер Лопес зачарувала мережу фото з нареченим Алексом Родрігесом. Вони цілувалися на тлі мальовничого пейзажу.

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Романтичні фото Алекса Родрігеса та Дженніфер Лопес

Наречений знаменитої співачки прибув до неї у Домініканську Республіку. Там зараз Дженніфер Лопес знімається у фільмі. Зазначимо, що 27 лютого в країні святкували День незалежності. З нагоди свята пара влаштувала романтичну фотосесію.

Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес позували на мальовничому тлі. Вони обіймались та ніжно цілувалися. Співачка для стильного образу вдягнула білу футболку та джинси. Вона доповнила образ великими сережками-кільцями та масивним ланцюжком на шиї. Бейсболіст постав у білій футболці та сірих штанах.



Дженніфер Лопес з Алексом Родрігесом / Фото з інстаграму Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес зібрала волосся в акуратний пучок. Вона завершила аутфіт гарним макіяжем, що вдало підкреслив її риси обличчя. Зірка нафарбувала очі та губи коричневою помадою.



Дженніфер Лопес з Алексом Родрігесом / Фото з інстаграму Дженніфер Лопес

Стосунки Дженніфер та Алекса

Зауважимо, нещодавно Алекса Родрігеса запідозрили в романі із зіркою американського реаліті шоу. Однак ці чутки не підтвердились, оскільки дівчина заявляє, що тільки спілкувалась із бейсболістом.