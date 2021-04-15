Нам краще бути друзями, – Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес офіційно розійшлись

Американська виконавиця Дженніфер Лопес та спортсмен Алекс Родрігес заявили про розрив заручин. Знаменита зіркова пара оголосила, що намагатиметься залишитися друзями. Їхній роман тривав 4 роки.

Американська співачка та бейсболіст Алекс Родрігес офіційно заявили про свій розрив у четвер зранку, 15 квітня. Вони оприлюднили звернення до публіки та повідомили про кінець заручин.

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"Ми зрозуміли, що стаємо друзями й сподіваємось на те, щоб залишитися ними. Ми будемо продовжувати працювати разом і підтримувати один одного у спільних бізнесах та проєктах. Ми бажаємо найкращого один одному та нашим дітям. З поваги до них, єдине, що ми маємо сказати – це подякувати всім, хто надсилав добрі слова та підтримку", – йдеться у заяві колишньої пари.

Нагадаємо, про кризу у стосунках Алекса Родрігеса та Дженніфер Лопес стало відомо ще у березні цього року. Тоді інсайдери оголосили про те, що пара розійшлась. Однак згодом артистка спростувала чутки про розрив, але додала, що проблеми все-таки існують.

Тоді Дженніфер Лопес перебувала на зйомках фільму у Домініканській Республіці, а її наречений Алекс Родрігес неодноразово прилітав до коханої з Маямі, щоб врятувати стосунки. Пара робила все для того, щоб бути разом, однак їм не вдалося зберегти почуття.

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