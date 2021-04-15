Нам краще бути друзями, – Дженніфер Лопес та Алекс Родрігес офіційно розійшлись

Американська виконавиця Дженніфер Лопес та спортсмен Алекс Родрігес заявили про розрив заручин. Знаменита зіркова пара оголосила, що намагатиметься залишитися друзями. Їхній роман тривав 4 роки.
Американська співачка та бейсболіст Алекс Родрігес офіційно заявили про свій розрив у четвер зранку, 15 квітня. Вони оприлюднили звернення до публіки та повідомили про кінець заручин.
Важливо Дженніфер Лопес не носить обручку від Алекса Родрігеса: фотофакт
Дженіфер Лопес та Алекс Родрігес розстались
"Ми зрозуміли, що стаємо друзями й сподіваємось на те, щоб залишитися ними. Ми будемо продовжувати працювати разом і підтримувати один одного у спільних бізнесах та проєктах. Ми бажаємо найкращого один одному та нашим дітям. З поваги до них, єдине, що ми маємо сказати – це подякувати всім, хто надсилав добрі слова та підтримку", – йдеться у заяві колишньої пари.
Нагадаємо, про кризу у стосунках Алекса Родрігеса та Дженніфер Лопес стало відомо ще у березні цього року. Тоді інсайдери оголосили про те, що пара розійшлась. Однак згодом артистка спростувала чутки про розрив, але додала, що проблеми все-таки існують.
Тоді Дженніфер Лопес перебувала на зйомках фільму у Домініканській Республіці, а її наречений Алекс Родрігес неодноразово прилітав до коханої з Маямі, щоб врятувати стосунки. Пара робила все для того, щоб бути разом, однак їм не вдалося зберегти почуття.
Історія кохання Джей Ло та Алекса Родрігеса
- Співачка та бейсболіст закрутили роман у лютому 2017 року. Вони не приховували стосунків, тому часто відвідували разом світські події та демонстрували почуття у соцмережах.
- Згодом Алекс та Дженніфер почали жити разом. Зазначимо, що Родрігес має двох доньок від колишньої дружини Синтії Скертіс, а Лопес виховує двійнят від екскоханого Марка Ентоні.
- Вже через два роки, у 2019 Алекс Родрігес освідчився артистці. Додамо, що для Дженніфер Лопес шлюб із бейсболістом міг бути четвертим, а для Алекса Родрігеса – другим.
- Пандемія коронавірусу завадила планам наречених про весілля. Вони сподівалися зіграти гучне свято у 2020 році в Італії. Вони двічі скасовували церемонію. Упродовж останнього року Дженніфер Лопес засумнівалась, чи варто їй взагалі виходити заміж.
- За час спільного життя Алекса Родрігеса з виконавицею спортсмена підозрювали у зрадах та шахрайстві.
- Ймовірно, криза в стосунках зіркової пари почалась нещодавно – у лютому вони зізнались, що відвідували сімейного психолога, оскільки не могли порозумітися під час карантину.