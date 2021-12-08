Дружина Романа Сасанчина розповіла, як вони миряться після сварок
Джерело:інстаграм Іванни
Усього тиждень тому 19-річний Роман Сасанчин одружився з вагітною коханою. Подружжя вже стикнулося з першими сімейними конфліктами. Через запальний характер Іванни миритися доводиться юнаку.
Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин і його новоспечена дружина Іванка активно ведуть особисті блоги в інстаграмі. Вони розповідають про сімейне життя без прикрас, як воно є. Так, у побуті в них, як і в усіх пар, трапляються конфлікти. Однак завдяки співаку всі сварки закінчуються швидко.
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Саме Роман першим мириться з вагітною коханою. Їй нібито важко переступити через гордість і попросити вибачення, якщо навіть не права. Однак майбутня матуся пообіцяла працювати над цим.
У мене дуже запальний характер, особливо під час вагітності. Але я буду працювати над собою, попри гордість йти першою на примирення,
– пообіцяла Іванна.
Роман Сасанчин з вагітною дружиною Іванною / Фото з інстаграм-сторіс дівчини
Усе про вагітність дружини Романа Сасанчина
- У травні переможець "Голосу країни" оголосив, що одружується з коханою дівчиною Іванною, з якою зустрічався близько року.
- У серпні 23-річнна обраниця співака натякнула на вагітність, хоч раніше пара запевняла, що не чекає на поповнення. За тиждень чутки підтвердилися. Закохані чекають на доньку.
- Як з'ясувалось, Іванка хотіла пожартувати про дві смужки на тесті на вагітність, але на неї чекав незапланований сюрприз. На майбутнє материнство вона відреагувала сльозами щастя.
- Пологи дівчини заплановані на 29 грудня, але вона боїться народжувати. Ймовірно тому, що на останньому триместрі вагітності знепритомніла й потрапила в лікарню.
Повний текст публікації Іванни:
Він, і дуже дякую йому за це. Так наші конфлікти закінчуються набагато швидше. У мене дуже запальний характер, особливо під час вагітності. Але я буду працювати над собою, попри гордість та характер йти першою на примирення.