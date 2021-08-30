Про вагітність дівчини Іванни 19-річний Роман Сасанчин дізнався ще у квітні. Тоді пара жила в Тернополі й доглядала за мамою співака, яка важко переносила COVID-19. У цей непростий час юнак дізнався, що в них народиться первісток.

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"Ми жили в Тернополі, в Іванки були запитання до свого здоров'я. Вона зробила тест і хотіла пожартувати про дві смужки, коли була лише одна. Я прийшов і з'являється друга. Це був шок для нас", – пригадав Роман Сасанчин.

Відтак, у травні 2021 року хлопець освідчився коханій, подарувавши букет червоно-білих троянд і каблучку. Тоді ходили чутки, що Іванна вагітна, однак пара раз за разом спростовувала їх. Як з'ясувалось, аби не наврочили, бо хоч дитина і не запланована, але бажана.

Ми не приховували. Коли люди запитували особисто, ми декому говорили. Не дуже хотіли розголошувати, бо є різні люди. Ми боялися, що це може якось погано вплинути,

– зізнався Роман Сасанчин.

До слова, переможець "Голосу країни" не планує відмовлятися від сцени. Зі столиці до Чорткова вони переїхали ненадовго – на час ремонту у квартирі, подарованій проєктом. До Києва молода сім'я повернеться вже з малюком.

"Я планую вступити в університет, але хочу спочатку зі всім розібратися. Те, що в нас сталося, не зашкодить далі розвиватися", – заявив Роман Сасанчин.