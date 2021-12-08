Переможець "Голосу країни" Роман Сасанчин і його новоспечена дружина Іванка активно ведуть особисті блоги в інстаграмі. Вони розповідають про сімейне життя без прикрас, як воно є. Так, у побуті в них, як і в усіх пар, трапляються конфлікти. Однак завдяки співаку всі сварки закінчуються швидко.

До теми Роман Сасанчин офіційно одружився з вагітною нареченою

Саме Роман першим мириться з вагітною коханою. Їй нібито важко переступити через гордість і попросити вибачення, якщо навіть не права. Однак майбутня матуся пообіцяла працювати над цим.

У мене дуже запальний характер, особливо під час вагітності. Але я буду працювати над собою, попри гордість йти першою на примирення,

– пообіцяла Іванна.

Зауважимо, раніше Роман Сасанчин зізнавався, що незапланована вагітність дівчини перетворила його життя на "9 місяців пекла". Іванка нібито часто влаштовує істерики через дрібниці, а вгамовувати її норов доводиться йому.

Роман Сасанчин з вагітною дружиною Іванною / Фото з інстаграм-сторіс дівчини

Усе про вагітність дружини Романа Сасанчина

Повний текст публікації Іванни:

Він, і дуже дякую йому за це. Так наші конфлікти закінчуються набагато швидше. У мене дуже запальний характер, особливо під час вагітності. Але я буду працювати над собою, попри гордість та характер йти першою на примирення.