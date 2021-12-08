Победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин и его новоиспеченная жена Иванка активно ведут личные блоги в инстаграме. Они рассказывают о семейной жизни без прикрас, как оно есть. Так, в быту в них, как и у всех пар бывают конфликты. Однако благодаря певцу все ссоры заканчиваются быстро.
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Именно Роман первым мирится с беременной возлюбленной. Ей якобы трудно переступить через гордость и попросить прощения, если даже не права. Однако будущая мамочка пообещала работать над этим.
У меня очень вспыльчивый характер, особенно во время беременности. Но я буду работать над собой, несмотря на гордость идти первой на примирение,
– пообещала Иванна.
Роман Сасанчин с беременной женой Иванной / Фото из инстаграм-сторис девушки
Полный текст публикации Иванны:
Он любовь, и большое спасибо ему за это. Так наши конфликты заканчиваются гораздо быстрее. У меня очень воспалительный характер, особенно во время беременности. Но я буду работать над собой, несмотря на гордость и характер идти первой на примирение.