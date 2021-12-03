19-річний Роман і його обраниця зовсім скоро вперше стануть батьками. Перед пологами закохані вирішили зареєструвати стосунки.

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Роман Сасанчин одружився

В інстаграм-сторіз виконавець показав свідоцтво про одруження, заявивши, що тепер він та Іванна офіційно чоловік і дружина.

Судячи з відео, у РАЦСі Роман і його кохана були вдвох. Церемонія пройшла скромно, без весільного вбрання та інших традицій. Вранці вони розписалися і відправилися додому.

Вже не "потенційна", а "офіційна",

– сказав Роман в сторіз.

Іванна жартівливо додала, що після розпису нічого не змінилося. Вона та Роман люблять жартувати один з одного, тому не втратили нагоди зробити це й після одруження.

Роман Сасанчин одружився: дивіться відео онлайн

Особисте Романа Сасанчина та його нареченої Іванни