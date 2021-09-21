Просто посеред вулиці в місті Чортків, що на Тернопільщині, Роман Сасанчин та Іванна луснули кульку, з якої посипалось рожеве конфеті. Судячи з реакції закоханих, вони мріяли саме про доньку.
Цікаво Хотіла пожартувати про дві смужки, – як Роман Сасанчин дізнався про вагітність коханої
У нас буде донечка. Ми чекали на нашу дівчинку з самого початку, як тільки дізнались про вагітність. Відчуття підказували, що там маленька принцеска росте,
– прокоментувала вагітна наречена переможця "Голосу країни".
Що відомо про вагітність нареченої Романа Сасанчина
- У травні 19-річний співак освідчився дівчині Іванні, з якою зустрічався усього рік.
- Фани припускали, що причиною швидкого одруження пари є вагітність Іванни, але пара заперечувала чутки. Вони заявляли, що хочуть пожити для себе.
- Однак, як з'ясувалось у серпні, саме несподівана вагітність коханої пришвидшила заручини.
- Як розповідала Іванна, їхня дитина народиться наприкінці 2021 року.
- До появи первістка на світ пара переїхала з Києва на Тернопільщину, з'їхавши з квартири, яку Роману подарували за перемогу в "Голосі країни". До столиці вони планують повернутися, як тільки облаштують житло – зроблять ремонт.