Про це Іванна розповіла в сторіз на особистій сторінці в інстаграмі. Зараз до неї прикута особлива увага публіки й прихильники турбувалися, що сталося.
Читайте також Роман Сасанчин з "Голосу країни" розсекретив стать майбутньої дитини
Вагітна дівчина Романа Сасанчина в лікарні
Іванна розповіла, що в неї раптово знизився тиск і вона знепритомніла. Коханий відвіз її у лікарню, адже хвилювався за неї та малюка. Лікарі оглянули дівчину, зараз ситуація стабілізувалася.
Майбутня матуся зазначила, що, скоріше за все, на неї так вплинула погода. А з дитинкою все абсолютно добре, чому вона дуже рада.
Дівчина Романа Сасанчина потрапила у лікарню / Скриншот інстаграм-сторіз Іванни
Дівчина Романа Сасанчина потрапила у лікарню / Скриншот інстаграм-сторіз Іванни