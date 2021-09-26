Про це Іванна розповіла в сторіз на особистій сторінці в інстаграмі. Зараз до неї прикута особлива увага публіки й прихильники турбувалися, що сталося.

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Вагітна дівчина Романа Сасанчина в лікарні

Іванна розповіла, що в неї раптово знизився тиск і вона знепритомніла. Коханий відвіз її у лікарню, адже хвилювався за неї та малюка. Лікарі оглянули дівчину, зараз ситуація стабілізувалася.

Майбутня матуся зазначила, що, скоріше за все, на неї так вплинула погода. А з дитинкою все абсолютно добре, чому вона дуже рада.



Дівчина Романа Сасанчина потрапила у лікарню / Скриншот інстаграм-сторіз Іванни



Дівчина Романа Сасанчина потрапила у лікарню / Скриншот інстаграм-сторіз Іванни

Нагадаємо, про вагітність 23-річної нареченої Сасанчина стало відомо наприкінці серпня. Дівчина вже розсекретила, що стане мамою у період між 14 грудня та 6 січня.