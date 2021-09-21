Молоді батьки стверджують, що їхня майбутня дитина бажана, однак дві смужки на тесті стали несподіванкою як 23-річної для Іванни, так і для 19-річного Романа Сасанчина. Дівчина була впевнена, що не завагітніє через нерегулярні критичні дні й часті гормональні збої. Проте склалось по-іншому.

До теми Роман Сасанчин з "Голосу країни" розсекретив стать майбутньої дитини

Переможець "Голосу країни" хвилювався, як сказати мамі про вагітність дівчини, адже в той час пані Євдокія оговтувалась після важкої форми COVID-19.

"Мамо, з тобою все добре? Нічого не болить? Лікарі збоку є? Сідай, я тобі дещо скажу", – з цих слів Роман розпочав серйозну розмову з ненькою.

Мама так зраділа, каже: "Буде третя Ромашечка". У тата трохи інакша реакція була, каже: "Ну що, молодець, сину",

– пригадав Роман Сасанчин.

Роман Сасанчин з вагітною нареченою Іванною / Скриншот з відео

Роман Сасанчин про вагітність коханої

Співак ніколи не думав, що стане батьком у 19 років. Однак з Іванкою готовий створювати сім'ю і виховувати дітей.

"Якби на місці Іванки була б якась інша, я б вже йшов заливатися горем", – зізнається переможець "Голосу країни". Проте останні місяці йому доводиться несолодко.

Ромо, готуйся до 9 місяців пекла… Мені деколи хочеться взяти шнурок, мило і… От нещодавно така істерика була, що я купив не той йогурт, який вона любить. Там капець, що було,

– розповів Роман Сасанчин.

Попри це юнак готовий підтримувати кохану на пологах. Як Іванна розповідала раніше, вона народить уже наприкінці цього року. Зараз дівчина перебуває на 26 тижні вагітності – на 7 місяці.