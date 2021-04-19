Прощання монаршої родини з принцом Філіпом було дуже глибоким і душевним. На церемонії увагу приділили кожній деталі. Які особисті та дорогі серцю принца Філіпа речі можна було побачити на похороні – дізнавайтеся далі.
Читайте також Як весілля принца Гаррі та Меган Маркл: скільки британців дивилися похорон принца Філіпа
Похорон принца Філіпа
Карета та рукавички герцога
На сидінні карети герцога, яка мала особливу роль в процесі похорону, були кепка, батіг та водійські рукавички принца Філіпа. Декілька конюхів та два запряжені чорні коні стояли, коли процесія проходила повз.
Карета принца Філіпа / Скриншот з відео
Біля кепки можна було побачити червоний контейнер з цукровою грудкою. З нього принц Філіп давав ласощі своїм поні.
Кепка та рукавички принца Філіпа / Скриншот з відео
Чотириколісна карета з полірованого темно-зеленого алюмінію та сталі була побудована за точними характеристиками герцога 8 років тому. Він почав використовувати її з 91-річного віку для катання навколо Віндзору та інших королівських маєтків.
Трубопроводи моряків
Коли катафалк Land Rover з тілом принца Філіпа зупинився біля каплиці Святого Георгія, трубопроводи Королівського флоту проклали трубу Still – це морська команда, яка закликає екіпаж до уваги.
Коли труну підняли з автомобіля, трубопроводи провели трубу Carry On, після чого тіло герцога винесли на сходи. Відомо, що зараз свистки використовують для урочистого салюту військовому гостю, старшому офіцеру або ж на похороні.
Коли труну вкінці служби опустили в королівське кладовище, прозвучав сигнал про те, що всі повинні приготуватися до бою.
Королівський флот був важливою складовою життя герцога Единбурзького, де він служив під час Другої світової війни. Згодом чоловік відмовився від морського життя та підтримав кохану дружину у виконанні її королівських обов'язків.
Трубопроводи моряків / Скриншот з відео
Особистий прапор принца Філіпа
Труна з тілом принца Філіпа була вкрита його особистим прапором, на якому зображені елементи його життя від грецької спадщини до британських королівських титулів.
Також на труну поклали морську шапку герцога та меч офіцера Королівського флоту.
Особистий прапор принца Філіпа / Скриншот з відео
Медалі
На вівтарі каплиці Святого Георгія було 9 подушок, де розмістили медалі та інші нагороди, які отримав герцог. Оскільки чоловік детально планував свій похорон, то відзнаки обирав самостійно.
Регалії були пришиті до подушок за допомогою риб'ячого дроту, а не плетінки, що є більш помітним.
Вважається, що герцог отримав нагороди у понад 50 країнах. У каплиці не вистачило місця, щоб показати їх усіх.
Медалі принца Філіпа / Скриншот з відео
Land Rover
Тіло герцога до каплиці перевозили на катафалку Land Rover, який він сам у 2016 році допоміг модифікувати. Land Rovers були улюбленими автомобілями принца Філіпа впродовж десятиліть, тому, коли планували його похорон, то одразу було зрозуміло, на чому його повезуть в останню путь. Остаточні корективи у проєктування катафалку чоловік Єлизавети II зробив у 2019 році.
На прохання герцога автомобіль перефарбували у військовий зелений колір й задню частину відкритого верху залишили для фіксації труни.
Land Rover принца Філіпа / Фото Getty Images