У Великій Британії відсвяткували День матері в неділю, 14 березня. З цієї нагоди Букінгемський палац оприлюднив архівну світлину, де Її Величність зображена в юному віці разом із матір'ю.

Королівська сім'я з повагою ставиться до свят і часто з нагоди особливого дня тішить прихильників родинними фотографіями.

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Фото Єлизавети II з мамою

З нагоди Дня матері на офіційній сторінці монархів в інстаграмі з'явилося чорно-біле фото. На ньому майбутня королева Єлизавета II позувала у юному віці поруч зі своєю мамою – тодішньою королевою Єлизаветою.

У публікації зазначено, що знімок оприлюднили з нагоди свята, проте не вказано, у якому році він був зроблений.

Бажаємо усім матусям особливого Дня матері,

– написали в публікації.

Королева Єлизавета II: головне з біографії

Майбутня королева народилася в королівській родині у 1926 році в Лондоні.

У 1947 році принцеса вийшла заміж за офіцера британського флоту Філіпа Маунтбеттена. На той час Єлизаветі був 21 рік, а її обранцю – 26 років.

Розкішне весілля відбулося у Вестмінстерському абатстві. Напередодні цього дня Філіпу надали титул герцога Единбурзького.

У подружжя народилося четверо дітей: принц Чарльз, принцеса Анна, принц Ендрю, принц Едвард.

Після смерті батька, короля Герцога VI, у 1952 році принцеса Єлизавета здобула королеви титул Єлизавети II. На той час їй було 25 років.

Коронація відбулася 2 червня 1953 року.

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