Герої "Холостяка-9" Даша Квіткова та Нікіта Добринін вперше стануть батьками. Про вагітність вони повідомили зворушливим фото з Мальдівів, де Нікіта цілує вагітний животик дружини.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін очікують народження первістка! Подружжя нещодавно вирушило на Мальдіви. Там вони зробили зворушливе фото й повідомили про вагітність на сторінці в інстаграмі.

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На світлині пара позує на березі океану. Нікіта стоїть на одному коліні й цілує вагітний животик дружини. Даша в бежевому купальнику дивиться вдалечінь.

Чотири з половиною місяці тому помножили наше кохання,

– написала Даша Квіткова під фото.



Даша Квіткова вагітна первістком / Фото з інстаграму

Таке саме фото оприлюднив Нікіта Добринін, і підписав його: "Наша величезна радість і маленьке чудо". Варто зазначити, що Даша повідомила, що перебуває на 4,5 місяці вагітності. Щасливу новину пара приховувала від широкої аудиторії. Вирушивши в зимову відпустку на Мальдіви, вони все-таки вирішили зізнатися. Під дописами подружжя є безліч коментарів з привітаннями.

Подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна

Пара познайомилась під час зйомок романтичного шоу "Холостяк-9". Даша Квіткова перемогла в проєкті. Мало яким парам вдається після цього продовжувати стосунки й побудувати подружжя, але Нікіта Добринін й Даша Квіткова – стали одними з них. 31 серпня 2020 року вони відсвяткували 2 роки стосунків.

Наприкінці відпочинку пари на Балі Нікіта зробив Даші пропозицію, вона погодилась. Ще в травні 2020 року закохані зареєстрували шлюб у РАЦСі. Через пандемію коронавірусу та карантин пара не змогла зіграти весілля, коли планували. Незважаючи на всі перешкоди, 12 серпня Нікіта Добринін й Даша Квіткова одружилися. В листопаді вони придбали будинок, який ще вдосконалюють.