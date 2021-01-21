Знаменита українське подружжя блогерки Даші Квіткової і телеведучого Нікіти Добриніна очікує на народження первістка. Пара поділилася радісною новиною, а також Даша розповіла, як дізналася про те, що зовсім скоро стане мамою.

20 січня 2021 року Квіткова та Добринін розповіли, що очікують на появу малюка. Блогерка завагітніла чотири з половиною місяці тому, проте наважилася розповісти про це публіці лише зараз. На особистій сторінці в інстаграмі Квіткова також поділилася, як дізналася про особливий стан.

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Дівчина розповіла, що до вагітності вона та Нікіта поставилися дуже серйозно. Вони справді хотіли цього. Саме тому Даша ще раніше відвідувала всіх лікарів і ставила питання, які її хвилювали. Оскільки, як відомо, під час вагітності усі хвороби, на які жінки часто не звертають уваги, загострюються.

Одразу скажу, навіть у найздоровішої людини, на жаль, не завжди вдається завагітніти з першого разу. Тому якщо у вас опускаються руки і ви втрачаєте надію, відкиньте все це. Все буде і прийде вчасно,

– наголосила Квіткова.

Даша Квіткова про вагітність

Дівчина поділилася, що спершу вони з чоловіком ставилися до вагітності трішки фанатично. Закохані настільки сильно прагнули стати батьками, що в аптеці щоразу купляли по 10 тестів. У цей період у Даші так і не вийшло завагітніти.

Потім я просто видихнула і вирішила відпустити цю ситуацію. В цей період ми поїхали до друзів у Львів, щоб трішки відволіктися. Тоді я вже була вагітна, але не знала про це,

– розповіла блогерка.

Пізніше Даша побачила сон, де вона зробила два тести, які показали, що вона вагітна. У той момент Даша взяла телефон і написала своїй подружці Ліні. Саме з цією дівчиною Квіткова постійно говорить на тему вагітності, оскільки Ліна вже мама.

Прокинувшись, блогерка не звернула увагу на цей сон, проте розповіла про нього чоловікові. Тоді вони поїхали до друзів у Чернівці, де Даші щодня ставало все гірше. Наприкінці поїздки вона не виходила з ванної кімнати, думала, що отруїлася.

Повернувшись у Київ дівчина все ще погано почувалася і тоді згадала, що вдома є ще два тести. Вона зробила один і він показав позитивний результат. Після цього надіслала фото подрузі Ліні, щоб запитати, чи вона також бачить дві смужки. Зранку Даша зробила другий тест і він також виявився позитивним.

Стояла в ванній, ридала від щастя,

– зізналася Даша.

Дівчина пішла в лабораторію, що розташована біля будинку. Здала аналіз крові, щоб переконатися у вагітності. Зізнається, під час очікування навіть спати не могла. Результат аналізу показав, що Даша вагітна вже приблизно місяць.

Планувала розповісти Нікіті в особливий момент, але не могла терпіти. Тому прийшла до нього, коли дивився якийсь серіал, дала два тести. Скажу чесно, плакали обоє. І досі не можемо повірити, що в мені росте малюк. Особливо ридали, коли на УЗД нам показували кожен пальчик, ручки, ніжки,

– розповіла майбутня матуся.

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