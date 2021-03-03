Телеведучий Нікіта Добринін вляпався у гучний скандал: чоловік став ведучим у російському шоу "Холостяк", де головним героєм є репер Тіматі – прихильник Путіна. Через добу Добринін пояснив, чому взяв участь в проєкті, але реакція українців його геть не влаштувала.

Нікіта Добринін 2 березня, через добу після оголошення його ведучим російського реаліті-шоу "Холостяк", розповів, що довго вагався, чи йти на проєкт, але він переконаний, що тут не важлива політика, а лише "любов та мир".

Детальніше Це історія не про політику, – Добринін відреагував на хейт за участь в "Холостяку" у Росії

Тут немає політики, навіть якщо її хочеться знайти і використовувати проти нашої родини. Це історія не про політику, це історія про кохання. Мені важливо, щоб ви це почули від мене,

– переконаний Добринін.

Реакція українців

Після публікації свого допису в інстаграмі, Нікіті Добриніну почали приходити десятки коментарів від інстаграм-користувачів. Більшість негативно відгукнулась на його участь в російському проєкті, який він назвав лише "частиною світової франшизи Warner Brothers".

Користувачі згадали йому про війну на сході України, окупацію Криму, вбивства українських військових на Донбасі та багато іншого, втім, чоловік та його дружина Даша Квіткова на своїх сторінках швидко почали видаляти коментарі, а користувачів, які їх писали, – "кидати" у чорні списки.

Нікіта Добринін і Даша Квіткова видаляють коментарі українців в інстаграмі: фото / Скріншоти зі сторінки Добриніна

Журналісти редакції Showbiz 24 також написали свою реакцію під дописами Добриніна і Квіткової і отримали такий же "фідбек" від них: коментарі були видалені, а сторінки відправлені у "бан". Деякі негативні коментарі українців ще залишились під дописом Нікіти, втім, варто очікувати, що й вони скоро зникнуть.

Що відомо про участь Добриніна в "Холостяку"