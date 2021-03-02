Українська зірка Нікіта Добринін став ведучим російського шоу "Холостяк". Колишній учасник проєкту в Україні допомагатиме шукати кохання реперу Тіматі.

Відомий український телеведучий та колишній учасник шоу "Холостяк" став ведучим проєкту в країні-агресорі. Про це повідомили в інстаграмі шоу. Сам Нікіта Добринін, поки що, не коментував новин з цього приводу.

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Нікіта Добринін – ведучий "Холостяка" в Росії

Прем'єра російської версії проєкту "Холостяк" на каналі "ТНТ" відбудеться 14 березня. Головним учасником шоу став репер Тіматі.

Відомий український шоумен, теле- і радіоведучий Нікіта Добринін зміг знайти свою любов в українській версії шоу "Холостяк", а в новому сезоні проекту на "ТНТ", поділиться своїм досвідом з Тіматі,

– повідомили на сторінці проєкту.

Також в інстаграмі поширили фото Нікіти Добриніна, який стоїть навпроти Тіматі у чорному костюмі. Даша Квіткова, дружина ведучого, прокоментувала допис лаконічно: надіслала емоджі у вигляді серця.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Реакція мережі

Шанувальники російського проєкту здебільшого висловлюють позитивні емоції з того приводу, що новим ведучим став Нікіта Добринін:

Обожнюю Нікіту. Обожнюю його обраницю;

Оце так новина! Рада за Нікіту;

Неочікувано, але приємно;

Круто;

Хороший кандидат;

Нікіта просто найкращий.

Однак деякі користувачі засмучені такою новиною:

Сказати, що я шокована – нічого не сказати;

Це взагалі нормально?

Цей "холостяк" – вершина лицемірності, шкода, що Нікіта до цього причетний;

Це піар.

Нагадаємо, Нікіта Добринін був учасником українського шоу "Холостяк" 9 сезону. Переможницею стала Даша Квіткова, з якою згодом ведучий одружився. Зараз подружжя очікує на народження первістка.