Даша Квіткова поділилась новими деталями вагітності. Вона зізналась, що перехворіла коронавірусом під час особливого стану, а тому одного дня їй навіть довелося викликати швидку.

Джерело: інстаграм Даші Квіткової

Близько тижня тому герої "Холостяка-9" повідомили про те, що очікують первістка. Даша Квіткова на своїй сторінці часто розповідає про вагітність та ділиться ніжними фото. Зірка зізналась, що не буде приховувати й складних моментів, які настають під час особливого стану.

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Даша Квіткова про токсикоз

Дівчина написала, що коли чула про період токсикозу, то вона навіть не уявляла, яким він буде насправді. Він почався в Даші, коли та перебувала на 6 тижні вагітності, а тривав до 11. Блогерка зізналась, що нудоту і поганий стан до і після вагітності не можна порівнювати.

Під час токсикозу, єдине положення, коли я відчувала себе більш-менш – це лежачи, хоч там теж були свої нюанси. Були дні, коли я просто встати не могла, а були, коли я приїжджала на зйомку і одразу закінчувала її, тому що просто не витримувала,

– поділилась Даша Квіткова.

Зірка додала, що в цей період вона відмовилась від усіх своїх улюблених страв: курки в кисло-солодкому, креветок, том-яму і всього, що пов'язано з азіатською кухнею. Натомість вона могла їсти лише пластівці з холодним молоком і перець з ковбасою.

"Мене нудило 24/7, я засинала, прокидалася і жила більше місяця з цим відчуттям. Було дуже важко. Думаю, що зі сторіс ви пам'ятаєте, як більше місяця я була овочем. Лимон з цукром, мінеральна вода, ківі, імбир або препарат, який прописав мені лікар – ніяк не рятували ситуацію", – додала блогерка.

Даша Квіткова розповіла, що потім в неї почалась мігрень – важкий головний біль. Їй можна було вживати препарати, призначені для вагітних, але вони зовсім не допомагали. Трохи згодом майбутня матуся почала страждати від болю в яснах, хоч із зубами раніше проблем не було. А ще пізніше вона захворіла на коронавірус.

Даша Квіткова перехворіла COVID-19 під час вагітності

Даша зізналась, що до нудоти й головного болю додалась ломота в тілі та висока температура.

Перша ніч була найскладнішою, бо було замкнуте коло. У мене було зневоднення і мені потрібно було пити воду, а я не могла, тому що кожен раз я опинялася у туалеті. Потрібно було поспати, а я не могла, бо голова боліла несамовито,

– поділилась Квіткова.

Дівчині викликали швидку, їй капали спеціальний розчин, щоб до організму хоча б так потрапляла вода. Наступними днями в неї зник нюх, але почало ставати краще. Лікар сказав блогерці, що в неї росте "бойовий малюк", адже з усім впорався.

Зараз у Даші Квіткової закінчився токсикоз, тому у неї з'явилися сили, а відчуває себе дівчина чудово.