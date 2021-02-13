Даша Квіткова і Нікіта Добринін розсекретили стать первістка: чуттєве відео з вечірки
Майже місяць тому під час відпустки на Мальдівах герої 9 сезону шоу "Холостяк" Даша Квіткова і Нікіта Добринін зізнались, що чекають на народження первістка. Майбутні батьки влаштували гучну вечірку, на якій дізнались стать малюка, і розсекретили, що в них буде хлопчик.
Джерело:інстаграм Даші Квіткової
На гендер паті знаменитості запросили чимало зіркових друзів-блогерів і близьких, аби розділити важливий момент з найдорожчими людьми. Під прицілом камер закохані луснули кульку і дізнались, що стануть батьками хлопчика. Нікіта Добринін не приховував свого щастя і міцно обійняв дружину під гучні оплески гостей. Першою відео опублікувала блогерка-мільйонниця Таня Парфільєва.
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"Це син", – лаконічно підписала чуттєве відео Даша Квіткова.
Для вечірки Даша Квіткова обрала стильний look. Вона одягнула шкіряні штани вільного крою, які поєднала з чорним гольфом, довгим світлим піджаком і масивним взуттям. Волосся вона зібрала в низький хвіст, залишивши хвилясті пасма попереду. Натомість Нікіта Добринін постав у чорному гольфі, вільних штанах кольору хакі та кросівках.
Гостей майбутні батьки пригощали апетитними тістечками. Крім того, вони оформили локацію для вечірки рожевими та блакитними кульками, конфеті та вивісками.
Вагітність Даші Квіткової:
- 20 січня під час зимової відпустки на Мальдівах подружжя зізналось, що чекає народження первістка. На узбережжі океану Даша Квіткова сфотографувалась в купальнику й тоді вперше засвітила вагітний животик.
- Блогерка зізналась, що завагітніти їй вдалось не з першого разу. Під час відпустки у Львові самопочуття дівчини погіршувалось, однак тест на вагітність вона зробила вже в Києві. Він показав позитивний результат, тому від щастя плакали обоє майбутніх батьків.
- За п'ять місяців вагітності Даша Квіткова набрала три кілограми. Зараз її вага складає 58 кілограмів. Якщо раніше вона могла пропускати прийоми їжі заради фігури, то зараз має повноцінні сніданок, обід і вечерю.
- Під час вагітності обраниця "Холостяка" Нікіти Добриніна перехворіла на COVID-19. У Даші Квіткової був шалений головний біль, нудота і висока температура, тому їй доводилося викликати швидку.
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