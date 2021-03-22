Український телеведучий Нікіта Добринін не братиме участь в російській версії шоу "Холостяк". Після кількох ефірів чоловікові знайшли заміну через те, що він захворів на коронавірус.

Новина про те, що відома українська телезірка Нікіта Добринін став ведучим російської версії шоу "Холостяк", неабияк розлютила користувачів мереж. Тепер стало відомо, що Добриніна прибрали з шоу. Про це повідомляє сайт каналу ТНТ.

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Нікіта Добринін не вестиме російський "Холостяк"

Український телеведучий знявся тільки у кількох перших серіях російської версії проєкту. Однак згодом Добринін підхопив коронавірус, тому чоловікові швидко знайшли заміну. Ім'я нового ведучого поки що не розкривають. Сам Нікіта ще не коментував ситуацію, що склалась, у мережі.

Варто зазначити, що спочатку й Добринін не мав бути ведучим російського "Холостяка". Шоу мав вести Дмитро Кохно з Білорусі, але він так само захворів на COVID-19. Тоді ж заміною білорусові став український ведучий.

Нікіта Добринін, який прийшов на його місце, був героєм української версії "Холостяка", але вже в процесі роботи Нікіта також захворів на COVID-19. Він не зміг взяти участь в зніманнях наступних серій проєкту,

– повідомили на каналі.

Що відомо про участь Добриніна в російському "Холостяку"