Купили будинок і стали батьками: перший рік подружнього життя Нікіти Добриніна і Даші Квіткової

12 серпня 2020 року головний герой "Холостяка-9" і ведучий Нікіта Добринін зіграв розкішне весілля з блогеркою Дашею Квітковою. Пара влаштувала грандіозне свято на березі Дніпра. З того часу вони встигли придбати будинок, багато подорожували й стали батьками сина.

Як пройшов перший рік подружнього життя зіркової пари – дізнавайтеся далі на Showbiz 24.

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Подружнє життя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна

ДТП після весілля

Після весілля пара відправилася в Одесу, де в Даші була запланована зйомка. Дорогою з Одеси до Києва подружжя потрапило в ДТП. Автомобіль зірок отримав ушкодження, Нікіта не постраждав, а у Квіткової був перелом носа.

Подорож у Львів

Восени Даша та Нікіта відправилися на романтичний вікенд до Львова. Вони жили в центрі, прогулювалися вуличками стародавнього міста і багато фотографувалися.

Через декілька тижнів вони знову побували у Львові, проте цього разу вже з друзями. Тоді Даша вже була вагітна, проте не знала про це.

Купівля будинку

Добринін і Квіткова у листопаді 2020 року придбали будинок неподалік від центру Києва. Знаменитості вже мають квартиру, проте мріяли жити саме у маєтку.

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Інфікування коронавірусом

Коронавірусна хвороба не оминула й зіркову пару. Нікіта переносив СOVID-19 у легкій формі, тому перебував на самоізоляції. Його кохана була разом із ним. Вагітній Даші було складніше. Одного разу, вночі в неї піднялася температура, почався нестерпний головний біль, що був схожий на мігрень, нудота, нежить. У тілі була неймовірна ломота. Дівчина не могла встати з ліжка, тому довелося викликати швидку. На щастя, ускладнень для неї та малюка не було.

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Подорож на Мальдіви

У січні 2021 року подружжя відправилося на Мальдіви. Саме там Квіткова і Добринін розповіли, що очікують на народження первістка. Даша вже не приховувала особливого статусу й насолоджувалася відпочинком, хизуючись вагітним животиком.

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Вечірка з нагоди оголошення статі малюка

У лютому, напередодні Дня Валентина, пара організувала вечірку, щоб дізнатися стать малюка. У Київ приїхали найближчі друзі Даші та Нікіти. У колі найрідніших закохані дізналися, що зовсім скоро стануть батьками хлопчика.

Мандрівка у Єгипет

Після приїзду з Мальдівів пара зовсім недовго була вдома й відправилася у нову подорож. Поки в Україні була сніжна зима, Даша та Нікіта вирішили поніжитися на сонечку в Єгипті. Переліт вагітна блогерка перенесла добре, тому в особливому стані вона насолоджувалася теплом і плавала у басейні.

Нікіта Добринін – ведучий російського "Холостяка"

Ведучий потрапив у скандал, коли стало відомо, що він погодився на зйомки в російській версії шоу "Холостяк". Користувачі мережі звинувачували Добриніна у зраді, а сам він зазначав, що в його рішенні немає політики, оскільки прагне поширювати любов.

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Парні татуювання

Закохані зробили мінімалістичне татуювання на вказівних пальцях. Разом вони набили слово LOVE – любов: у чоловіка "lo" чорною фарбою, а в дівчини "ve" – червоною. Тату можна прочитати, коли Даша та Нікіта тримаються за руки.



Парні татуювання Квіткової і Добриніна / Скриншот інстаграм-сторіз Даші

Народження сина

13 липня в одному з київських пологових будинків Даша Квіткова народила сина. Хлопчика назвали Левом. Нікіта постійно був поруч з коханою, підтримував її та ридав від щастя, коли побачив малюка.

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