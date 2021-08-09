Як з'ясувалось, парне татуювання закохані зробили давно, однак публіка дізналася про нього лише цих вихідних. Все завдяки уважній підписниці Даші Квіткової. Після запитання в директі блогерка вирішила, що "настав час розповісти".

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Нікіта Добринін і Даша Квіткова зробили мінімалістичне татуювання на вказівних пальцях. Разом вони набили слово "LOVE" – любов: у чоловіка "lo" чорною фарбою, а в дівчини "ve" – червоною. Відтак, ці літери набувають сенсу лише тоді, коли подружжя тримається за руки.

До слова, Даша Квіткова залишила активне посилання на допис з їхнім парним татуюванням. Публікація датована 1 травням 2021 року. Схоже, закохані зробили тату, коли блогерка була на 7 місяці вагітності.

Нагадаємо, Даша Квіткова і Нікіта Добринін – не єдина пара реаліті-шоу, яка наважилася на парне тату. Наприкінці червня парі татуювання показали герої "Холостячки" Ксенія Мішина та Олександр Еллерт.

Вони набили крихітні серця різних кольорів нижче гомілок. Проте менше як за місяць, 16 липня, пара оголосила про розставання.