Після семигодинних пологів та доби відновлення Даша Квіткова розповіла публіці, як відбувався процес народження малюка, а також, як звати хлопчика.
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Дякуємо, що вибрав нас, Лев. Наш найкращий син,
– написала в інстаграмі Даша Квіткова.
Зірка також оприлюднила миловидне фото з сином, який ледь усміхався на знімку. Матуся щаслива тримати на руках свого сина.
Даша Квіткова із новонародженим сином Левом / Фото з інстаграму блогерки
Ще одним, не менш чуттєвим фото поділився у своєму інстаграму Нікіта Добринін. Там він разом з коханою дивляться одне на одного та тримають між собою малюка.
Даша помножила нашу любов на мільйон. Відчуваю найсильнішу повагу до кожної жінки, яка пройшла цей непростий етап – пологи. Космічно радий нашому красеню. Лев. Ти наша сила, наше серце і щастя кожного дня. Особливо нова сила любові,
– зворушливо написав Добринін.
Щасливі батьки Нікіта і Даша тримають сина / Фото з інстаграму Добриніна
Як пройшла перша вагітність Даші Квіткової
- Радісну звістку Даша повідомила у січні, коли відпочивала з чоловіком на Мальдівах. Вони давно планували малюка і поставилися до цього серйозно. Хоч вона довго не могла завагітніти.
- Напередодні Дня святого Валентина подружжя дізналось, що стануть батьками хлопчика.
- А згодом Даша Квіткова поділилась, що її син народиться в липні.
- Наприкінці червня у жінки були тренувальні перейми. Вона вже збиралася їхати в пологовий будинок, проте все обійшлося.
- 9 липня Квіткова святкувала день народження. Вона вирішила скасувати заплановану вечірку, оскільки погано почувалася.
- 13 липня Даша і Нікіта стали щасливими батьками, коли в них народилась дитина.