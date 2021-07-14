Після семигодинних пологів та доби відновлення Даша Квіткова розповіла публіці, як відбувався процес народження малюка, а також, як звати хлопчика.

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Дякуємо, що вибрав нас, Лев. Наш найкращий син,

– написала в інстаграмі Даша Квіткова.

Зірка також оприлюднила миловидне фото з сином, який ледь усміхався на знімку. Матуся щаслива тримати на руках свого сина.



Даша Квіткова із новонародженим сином Левом / Фото з інстаграму блогерки

Ще одним, не менш чуттєвим фото поділився у своєму інстаграму Нікіта Добринін. Там він разом з коханою дивляться одне на одного та тримають між собою малюка.

Даша помножила нашу любов на мільйон. Відчуваю найсильнішу повагу до кожної жінки, яка пройшла цей непростий етап – пологи. Космічно радий нашому красеню. Лев. Ти наша сила, наше серце і щастя кожного дня. Особливо нова сила любові,

– зворушливо написав Добринін.



Щасливі батьки Нікіта і Даша тримають сина / Фото з інстаграму Добриніна

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