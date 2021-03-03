Нікіта Добринін став ведучим "Холостяка" в Росії. Після хвилі критики за участь в російському шоу, телеведучий пояснив, що в його рішенні немає політики, оскільки він хоче поширювати любов.

Український шоумен Нікіта Добринін днями здивував мережу. Він став ведучим російської версії проєкту "Холостяк". На це негативно відреагували користувачі, адже чоловік працюватиме в країні-агресорі. Тепер Добринін пояснив своє рішення.

Важливо Ігор Кондратюк розкритикував Нікіту Добриніна за участь в російському "Холостяку"

Чому Нікіта Добринін погодився на участь в "Холостяку"

Телеведучий опублікував допис, де написав, що зі школи мріяв працювати на радіо або телебаченні. Вже в 16 років він отримав першу роботу на радіо "Буковина" в Чернівцях. Під час навчання в університеті переїхав до Києва, щоб здійснювати мрію.

Я мріяв про телебачення, тому що мені подобається створювати програми, які по-доброму розважають і тішать людей. Одного разу, участь в такому проєкті вирішило і мою власну долю. Я брав участь в українській версії світового проєкту "Холостяк" і зустрів там Дашу, свою дружину і маму нашого майбутнього сина,

– поділився Нікіта Добринін.

Шоумен наголосив, що він з Дашею стали 3 парою у світі, яка залишилась разом після проєкту, що є рідкісним явищем.

"Тому мене запросили взяти участь в шоу "Холостяк", яке знімається по франшизі Warner Brothers по всьому світу. Повідомлення від команди розважального "ТНТ" було для мене несподіванкою, і я довго думав чи погоджуватися. Погодився. Я розумів, скільки артистів і ведучих в подібній ситуації отримали негативну реакцію. А ще я розумів, що хочу, щоб в світі було більше любові і віри в те, що все можливо", – написав Нікіта Добринін.

Чоловік наголосив, що його історія з Дашею Квітковою – історія, якою важливо ділитися. За його словами, в ній немає політики.

Тут немає політики, навіть якщо її хочеться знайти і використовувати проти нашої родини. Це історія не про політику, це історія про кохання. Мені важливо, щоб ви це почули від мене,

– підсумував Добринін.

Варто зазначити, що таке саме фото оприлюднила його дружина – Даша Квіткова. Під світлиною вона написала, що пишається коханим: "Щаслива, що ти мій чоловік. Спасибі, що сім'я у тебе завжди на першому місці. Пишаюся і люблю, мій найкращий ведучий".

Також додамо, що Даша Квіткова та Нікіта Добринін видаляють у коментарях під дописами усі думки людей із засудженням та критикою рішення шоумена.

Що відомо про участь Добриніна в "Холостяку"