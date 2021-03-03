Це історія не про політику, – Добринін відреагував на хейт за участь в "Холостяку" у Росії
Нікіта Добринін став ведучим "Холостяка" в Росії. Після хвилі критики за участь в російському шоу, телеведучий пояснив, що в його рішенні немає політики, оскільки він хоче поширювати любов.
Джерело:інстаграм Нікіти Добриніна
Український шоумен Нікіта Добринін днями здивував мережу. Він став ведучим російської версії проєкту "Холостяк". На це негативно відреагували користувачі, адже чоловік працюватиме в країні-агресорі. Тепер Добринін пояснив своє рішення.
Важливо Ігор Кондратюк розкритикував Нікіту Добриніна за участь в російському "Холостяку"
Чому Нікіта Добринін погодився на участь в "Холостяку"
Телеведучий опублікував допис, де написав, що зі школи мріяв працювати на радіо або телебаченні. Вже в 16 років він отримав першу роботу на радіо "Буковина" в Чернівцях. Під час навчання в університеті переїхав до Києва, щоб здійснювати мрію.
Я мріяв про телебачення, тому що мені подобається створювати програми, які по-доброму розважають і тішать людей. Одного разу, участь в такому проєкті вирішило і мою власну долю. Я брав участь в українській версії світового проєкту "Холостяк" і зустрів там Дашу, свою дружину і маму нашого майбутнього сина,
– поділився Нікіта Добринін.
Шоумен наголосив, що він з Дашею стали 3 парою у світі, яка залишилась разом після проєкту, що є рідкісним явищем.
"Тому мене запросили взяти участь в шоу "Холостяк", яке знімається по франшизі Warner Brothers по всьому світу. Повідомлення від команди розважального "ТНТ" було для мене несподіванкою, і я довго думав чи погоджуватися. Погодився. Я розумів, скільки артистів і ведучих в подібній ситуації отримали негативну реакцію. А ще я розумів, що хочу, щоб в світі було більше любові і віри в те, що все можливо", – написав Нікіта Добринін.
Чоловік наголосив, що його історія з Дашею Квітковою – історія, якою важливо ділитися. За його словами, в ній немає політики.
Тут немає політики, навіть якщо її хочеться знайти і використовувати проти нашої родини. Це історія не про політику, це історія про кохання. Мені важливо, щоб ви це почули від мене,
– підсумував Добринін.
Варто зазначити, що таке саме фото оприлюднила його дружина – Даша Квіткова. Під світлиною вона написала, що пишається коханим: "Щаслива, що ти мій чоловік. Спасибі, що сім'я у тебе завжди на першому місці. Пишаюся і люблю, мій найкращий ведучий".
Також додамо, що Даша Квіткова та Нікіта Добринін видаляють у коментарях під дописами усі думки людей із засудженням та критикою рішення шоумена.
Що відомо про участь Добриніна в "Холостяку"
- Нікіта Добринін – ведучий російської версії шоу "Холостяк". Прем'єра проєкту відбудеться 14 березня на "ТНТ"
- Він працюватиме з Тіматі, російським репером. Нікіта Добринін розповів артистові, що допоможе йому зробити неможливе й знайти кохання.
- На участь Добриніна в російському "Холостяку" відреагував Ігор Кондратюк. Він відверто обурений тим, що Нікіта буде ведучим у країні, яка вже 7 рік веде війну на Донбасі.
Поділитися новиною