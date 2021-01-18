Подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна відправилося у зимову відпустку. Для відпочинку пара обрала сонячні Мальдіви. Телеведучий вже показав відео з розкішної вілли, де мешкатиме у райському куточку планети разом із дружиною.

Чимало знаменитостей проводять зимові канікули у теплих країнах. Оскільки через пандемію коронавірусу більшість напрямків у світі закриті, то одним із найпопулярніших місць відпочинку є Мальдіви. Саме туди вирушили Даша та Нікіта. У сторіс на особистій сторінці в інстаграмі чоловік показав шанувальникам віллу, де разом із коханою насолоджуватиметься відпусткою. Також він розповів про переліт та ціну відпочинку.

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Нікіта Добринін про політ на Мальдіви та вартість проживання

Дорога до острова, де пара забронювала готель була досить довгою. Спершу, подружжя 5 годин летіло з Києва в Дубай. Там Даша та Нікіта очікували на рейс до Мале, під час якого були у повітрі 4 години. Після прибуття у Мале на пару чекав 2-годинний політ на гідроплані, а також вони 40 хвилин пливли на човні до острова.



Нікіта Добринін про політ на Мальдіви / Фото з інстаграм сторіс Нікіти Добриніна

Чоловік розповів, що зараз на Мальдівах високий сезон, незважаючи на те, що подекуди ідуть сильні дощі. Тому вартість тижня відпочинку у хорошому готелі може сягати від 15 до 50 тисяч доларів.



Нікіта Добринін про вартість проживання на Мальдівах / Фото з інстаграм-сторіс Нікіти Добриніна

Вілла Добриніна та Квіткової на Мальдівах

Для відпочинку на райських островах пара обрала один із найкращих готелів. Подружжя проведе відпустку у розкішній віллі з власним виходом в океан. Також у помешканні є спальня, величезна ванна кімната, басейн та неймовірно красивий вид на океан.

Добринін розповів, що акули підпливають просто до будиночка, тому спостерігати за ними можна з тераси. У віллі є все необхідне для того, щоб сповна насолодитися відпочинком. А плавання у чистій бірюзовій водичці та яскраве сонечко зроблять відпустку ще кращою.

Вілла Квіткової та Добриніна на Мальдівах: дивіться відео онлайн