Був для мене суперменом, – Позитив пригадав, яким був Зеленський, поки не пішов у політику
У Зеленського багато друзів і знайомих з шоу-бізу, оскільки до політичної кар'єри він будував акторську. Усі вони гарно відгукуються про президента, а Позитив, наприклад, ще до війни вважав його суперменом.
32-річний Позитив у складі гурту "Время и Стекло" виступав на концертах, знімався в шоу, до яких причетний Володимир Зеленський – "Квартал 95", "Ліга Сміху", тож добре пам'ятає його до президентства. Ще тоді Завгородній помітив його лідерські якості та уважність.
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Позитив про "супермена" Зеленського
"Ще до того, як він пішов у політику, був для мене суперменом. Думаю, що не лише для мене, а й для багатьох інших людей він є прикладом справжнього лідера, який завжди поважав і був уважним до свого оточення, до своїх колег. А зараз до свого народу", – поділився Позитив.
Ніколи не сумнівався в ньому. Думаю, що так само як ті, хто з ним знайомі. Я йому не заздрю зараз. Молюся за нього, бажаю сил і здоров'я,
– зізнався співак.
Інтерв'ю з Позитивом у відеоформаті: дивитись онлайн
Що український шоу-біз каже про Зеленського
- Євген Кошовий з "Кварталу 95" навіть бачився з Зеленським під час війни й запевнив, що "все чітко працює на те, щоб перемога була якнайшвидше".
- Завжди критичний до влади Ігор Кондратюк віддав належне президенту, адже "він з Зе перетворився на Зеленського".
- Лідер гурту ТНМК Фагот перетинався з лідером держави на шоу-бізнесових вечірках і ще тоді "вважав його хлопцем з характером". Зараз же, на думку співака, Зеленський "відкрився дуже добре".
- Співачка Наталка Карпа в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу зізналася, що пишається Зеленським і дякує Богу, що благословив нас саме ним у такий непростий час. Бо, на думку артистки, інші на його місці вже могли б здати Україну росіянам.
- Акторка "Студії квартал 95" Олена Кравець теж неймовірно пишається своїм другом і кумом. У час війни вона шле йому повідомлення і навіть меми, а він відповідає дуже коротко.