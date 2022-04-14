В інтерв'ю 24 каналу Наталка поділилася спогадами про те, як співпрацювала з Зеленським ще до його президенства.

Повне інтерв'ю тут Робота з Зеленським, переїзд з Києва, творчість і волонтерство: інтерв'ю з Наталкою Карпою

Наталка Карпа про роботу з Володимиром Зеленським

Виконавиця розповіла, що Зеленський добре організовував команду, перед виступами в різних містах для людей, які придбали квитки на концерт, спершу вони виступали у військових частинах або лікарнях: "Фізично було дуже складно. Прокидалися о 9 – 10 ранку, а Володимир Олександрович вже побігав, позаймався спортом. Незважаючи на те, що під час виборів було багато хейту в його бік, я вірила, що в нас буде сильний президент".

Зараз Володимир Зеленський відповідальний за всю країну. Наталка зізнається, що навіть не уявляє, як складно бути на його місці: "Це глибока, душевна, розумна, інтелігентна людина. Мені дуже подобається його позиція. Він постійно записує звернення, говорить з людьми, пояснює, що відбувається".



Наталка Карпа у Львові / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Я пишаюся президентом своєї країни та дякую Богу за те, що благословив нас саме ним у такий непростий час. Можливо, інший на місці Зеленського вже б давно здав Україну росіянам. І ми б не знали, куди бігти, що робити, країна була б пошматована. Вірю, що Володимир Зеленський може бути тим президентом, який поверне Донбас і Крим. Так, це буде нелегко, але я в нього вірю,

– сказала Карпа.

На фото та відео президента видно, наскільки він втомлений зараз. Та попри це він щодня розповідає людям про ситуацію в країні.