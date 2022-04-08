Чи знала Олена про війну раніше

За її словами, вона й гадки не мала, що буде повноцінний наступ Росії на Україну. Адже до самого ранку 24-го перебувала у Києві і в переддень навіть була на прем'єрі кінострічки. Своєю присутністю вона навіть заспокоювала сусідів, бо ті були переконані – якщо подруга Зеленського на місці, значить нічого не буде.

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Я дуже щиро вірила, що це брязкання зброєю. Це неможливо усвідомити, прийняти, допустити. Що завгодно, але ні,

– каже Олена про чутки за напад перед 24 лютого.

У день повномасштабного вторгнення найстарша донька Олени мала святкувати 19-річчя, але після заходу вони роз'їхались по будинках відпочивати. Каже, що прокинулась о 5 ранку від сильного вибуху, який не був схожим ні на що інше, і не могла повірити у те, що сталось. Олена згадує, що не могла зібрати себе до купи та хаотично збирала речі, водночас як її чоловік навпаки був дуже зосередженим і системним.

"Я була розібрана на шматки. Я була в такому ступорі, що взагалі не розуміла, що відбувається. Постійно плакала. Потім ми заїхали за донькою. Ось такий в неї день народження був", – поділилась жінка.



Сім'я Олени Кравець / Фото з інстаграму акторки

Чи спілкується Олена з Зеленським

За її словами, вона підтримує зв'язок з президентом України короткими повідомленнями. Вона ні на хвилину не сумнівалась у ньому та його рішучості, якій здивувався весь світ та навіть Україна.

Так, він для мене є президентом. Але вона людина, дуже близька мені. І я, звісно, його підтримувала. Він дуже коротко відповідає, але я така вдячна йому за ці відповіді. І я намагаюся надсилати йому різні меми. Ну, тобто трохи гумору,

– поділилась Кравець.

"Я не можу сказати, що від нього такого не очікувала, такого духу. Тому що я його знаю. І я знаю, як він зустрічав будь-які кризи у житті компанії, просто у житті. Я його знаю. Ну інакше не могло бути. І я пишаюся ним, неймовірно пишаюся і ним, і Оленою, і всією сім'єю", – підсумувала жінка.