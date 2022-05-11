32-летний Позитив в составе группы "Время и Стекло" выступал на концертах, снимался в шоу, к которым причастен Владимир Зеленский – "Квартал 95", "Лига Смеха", поэтому хорошо помнит его до президентства. Еще тогда Завгородний подметил его лидерские качества и внимательность.

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Позитив о "супермене" Зеленском

"Еще до того, как он ушел в политику, был для меня суперменом. Думаю, что не только для меня, но и для многих других людей он является примером настоящего лидера, который всегда уважал и был внимательным к своему окружению, к своим коллегам. А сейчас к своему народу", – поделился Позитив.

Никогда не сомневался в нем. Думаю, что так же, как те, кто с ним знаком. Я ему не завидую сейчас. Молюсь о нем, желаю сил и здоровья,

– признался певец.

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Что украинский шоу-биз говорит о Зеленском