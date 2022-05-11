32-летний Позитив в составе группы "Время и Стекло" выступал на концертах, снимался в шоу, к которым причастен Владимир Зеленский – "Квартал 95", "Лига Смеха", поэтому хорошо помнит его до президентства. Еще тогда Завгородний подметил его лидерские качества и внимательность.
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Позитив о "супермене" Зеленском
"Еще до того, как он ушел в политику, был для меня суперменом. Думаю, что не только для меня, но и для многих других людей он является примером настоящего лидера, который всегда уважал и был внимательным к своему окружению, к своим коллегам. А сейчас к своему народу", – поделился Позитив.
Никогда не сомневался в нем. Думаю, что так же, как те, кто с ним знаком. Я ему не завидую сейчас. Молюсь о нем, желаю сил и здоровья,
– признался певец.
Интервью с Позитивом в видеоформате: смотреть онлайн
Что украинский шоу-биз говорит о Зеленском
- Евгений Кошевой из "Квартала 95" даже виделся с Зеленским во время войны и заверил, что "все четко работает на то, чтобы победа была как можно быстрее".
- Всегда критичен к власти Игорь Кондратюк отдал должное президенту, ведь "он из Зе превратился в Зеленского".
- Лидер группы ТНМК Фагот пересекался с лидером государства на шоу-бизнесовых вечеринках и еще тогда "считал его парнем с характером". Сейчас, по мнению певца, Зеленский "открылся очень хорошо".
- Певица Наталья Карпа в эксклюзивном интервью 24 каналу призналась, что гордится Зеленским и благодарит Бога, что благословил нас именно им в столь непростое время. Потому что, по мнению артистки, другие на его месте уже могли бы сдать Украину россиянам.
- Актриса "Студии квартал 95" Елена Кравец тоже невероятно гордится своим другом и кумом. Во время войны она шлет ему сообщения и даже мемы, а он отвечает очень коротко.