У Володимира Зеленського багато товаришів і знайомих з шоу-бізу, адже до політичної кар'єри він був коміком і 16 років очолював "Студію квартал 95". Фагот (справжнє ім'я – Олег Михайлюта) з гурту "Танок на майдані Конго" знає його не як політика, а як актора і шоумена. Однак, за словами музиканта, свій сильний характер він демонстрував навіть у досить комедійному образі.
До теми Фагот розповів, чи засуджує колег-чоловіків, які виїхали за кордон і не повернулись
Фагот про Володимира Зеленського
Я завжди вважав його хлопцем з характером. Ми були знайомі з "95 кварталу". Нас запрошували, ми на вечірках перетиналися, але друзями не були. Характер, правда, відчувався одразу,
– зізнався Фагот.
"Він розуміє, що відбувається, він розуміє, що це його країна, і це його ідея. Він зараз відкрився дуже добре", – вважає співак.
Хто з зірок підтримує Володимира Зеленського
- Співачка Наталка Карпа в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу зізналася, що пишається Зеленським і дякує Богу, що благословив нас саме ним у такий непростий час. Бо, на думку артистки, інші на його місці вже могли б здати Україну росіянам.
- Акторка "Студії квартал 95" Олена Кравець теж неймовірно пишається своїм другом і кумом. У час війни вона шле йому повідомлення і навіть меми, а він відповідає дуже коротко.
- Музична продюсерка Олена Мозгова переглянула своє ставлення до Зеленського. На виборах 2019 року вона не голосувала за нього, але через повномасштабну війну відчула його своїм президентом.