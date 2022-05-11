32-річний Позитив у складі гурту "Время и Стекло" виступав на концертах, знімався в шоу, до яких причетний Володимир Зеленський – "Квартал 95", "Ліга Сміху", тож добре пам'ятає його до президентства. Ще тоді Завгородній помітив його лідерські якості та уважність.

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Позитив про "супермена" Зеленського

"Ще до того, як він пішов у політику, був для мене суперменом. Думаю, що не лише для мене, а й для багатьох інших людей він є прикладом справжнього лідера, який завжди поважав і був уважним до свого оточення, до своїх колег. А зараз до свого народу", – поділився Позитив.

Ніколи не сумнівався в ньому. Думаю, що так само як ті, хто з ним знайомі. Я йому не заздрю зараз. Молюся за нього, бажаю сил і здоров'я,

– зізнався співак.

Інтерв'ю з Позитивом у відеоформаті: дивитись онлайн

Що український шоу-біз каже про Зеленського