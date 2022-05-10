В інтерв'ю 24 каналу чоловік поділився, що ця ідея була імпровізацією, коли він перебрався з Києва у Кам'янець-Подільський. Після розмови з волонтерами та військовою адміністрацію він зрозумів, що діти залишились без улюблених інструментів творчості.

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Під час однієї з акцій до нього приєдналась колега по сцені ROXOLANA, яка запустила у Львові схожий проєкт "Врятуй мою мрію". Вони разом зустрілись із дівчинкою Алісою із Сум, якій подарували синтезатор. Артист зізнався, що саме з цього інструменту розпочалась його музична історія.

Мене зворушила історія, дуже близької по духу дитини. Це дівчинка з Сум, її звати Аліса. Вона дуже любить музику, а синтезатор залишила вдома. Пригадую, коли мені було 11 років, я мріяв про синтезатор. І коли батьки подарували його, я почав писати музику. Це був старт моєї мрії. Тепер мрія Аліси живе. Впевнений, що її музика буде наповнена емоціями. Сподіваюсь, позитивними,

– каже Позитив.



Позитив і ROXOLANA подарували дівчинці з Сум синтезатор / Фото з інстаграму артиста

Позитив розповів, що загалом з колегами та друзями проводить для дітей із сімей-переселенців танцювальні майстер-класи, розважальні програми, запрошує аніматорів та психологів.

"Емоції переповнювали. Діти, які пережили страхіття війни, знову змогли відчути себе дітьми. Хоча б на декілька годин ми змогли повернути їм дитинство", – каже Позитив.

Позитив в інтерв'ю 24 каналу: дивитись відео онлайн