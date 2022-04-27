Ігор Кондратюк вважає, що з 24 лютого топ-темою для всієї країни стали події на фронті, тож йому, як і українцям, не до критики влади. У нас зараз один спільний ворог – Росія.

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Кондратюк про Зеленського

Будь-яка критика нинішнього президента ослабляє нашу позицію в цій війні… Я віддав йому належне. Він з Зе перетворився на Зеленського, він додав усі букви у своє прізвище,

– заявив Ігор Кондратюк.

Він додав, що з 2019 року був ідейним противником Зеленського, адже вважає, що людина без політичного досвіду не може очолити країну.

"Я не міг зрозуміти, як можна було взяти на себе сміливість назватися президентом країни, яку ти не зовсім розумієш, бо ти політикою жодного дня не займався. Я вважаю, що не може людина без політичного досвіду тут же податися в президенти. Сподіваюсь, це колись запишуть в законах", – висловився шоумен.

Ба більше, він вважає, що журналісти та публічні люди "повинні бути собаками, які гавкають на владу для того, щоб ця влада стала кращою". Тож, судячи з усього, до критики Зеленського Кондратюк таки повернеться, але після перемоги.

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