Актор "Кварталу 95" Євген Кошовий навіть під час війни підтримує спілкування з Володимиром Зеленським. Він розповів, як почувається президент і який у нього настрій.
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Як Євген Кошовий спілкується з другом Зеленським
Гуморист зізнався, що одного разу навіть провідував президента, однак місце зустрічі не назвав заради безпеки.
"Ми списуємося. Були у нього разочок. Спілкувалися з ним, все нормально. Все чітко. Все чітко працює на те, щоб перемога була якнайшвидше. Я в нього питався: "Ти спиш?". Він каже: "Звичайно сплю". Просто знаючи Володимира Олександровича ще з акторської кар'єри, майже 20 років знайомі. Він і в мирне життя спав 4-5 годин. Тому я зараз думаю, зараз для нього 20 хвилин достатньо, він як Штірліц. Головне, щоб їв і був у шапці", – з гумором відповів Кошовий.
На початку війни Володимир Зеленський зізнавався, що не думав, що буде так тяжко. Та за словами Кошового, він вже призвичаївся.
До всього звикаєш, на жаль, і до поганого також. Але ж тут ти розумієш, менеджер сидить. Там сидить менеджер країни, яка зараз перебуває у ситуації повномасштабного вторгнення. І 8 років воює з Росією. Він вирішує проблеми, які до цього не були вирішені,
– поділився Євген.
Гуморист разом з родиною залишився в Україні. Усією сім'єю було прийняте рішення не виїжджати. "Я б собі цього не пробачив", – зауважив артист.
Як Євген Кошовий ділився раніше, його діти пристосувались до воєнного часу. Вони продовжують навчатися, а в укриттях відволікаються з допомогою різних ґаджетів та ігор.