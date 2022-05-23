Андрій Хливнюк з "Бумбоксу" показав запальні танці в теробороні: відео артиста зі служби

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк з перших днів війни вступив до лав територіальної оборони. Тепер він разом з побратимами захищає Україну від ворогів. Щоб підняти бойовий дух, музикант виконав запальний танець.

Навіть у час війни Хливнюк не втрачає позитиву. Вже третій місяць Україна веде запеклу боротьбу з російськими окупантами, тому наші захисники намагаються постійно підбадьорювати один одного.

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Андрій Хливнюк станцював у теробороні

Під час чергування соліст "Бумбоксу" виконав запальний танець під хіт Midnight Dancer гурту Arabesque. Хливнюк постав перед камерою у камуфляжних штанах, блакитній футболці та кепці. Андрій підійняв бойовий дух собі, побратимам та прихильникам, які побачили відео в інстаграмі гурту.

"Нотки позитиву від Андрія Хливнюка", – написали під дописом.

Андрій Хливнюк станцював на чергуванні: дивіться відео онлайн

Шанувальники Андрія нетерпляче чекають зустрічі з ним на концертах, а поки захоплюються його танцями у коментарях.

"Наш Андрій Хливнюк прекрасний у будь-якому настрої!"

"Обожнюю за вокал, за гумор, за силу духу!"

"Дуже милий!"

"Найкращий!"

"Шалені танці!"

"Дякую за радість! Посміялася від душі!"

Нагадаємо, 26 березня під час виконання бойового завдання на Київщині Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл окупантів. Музикант отримав поранення обличчя – осколок влучив йому у праву щоку, під око. На місці обстрілу Хливнюку надали першу медичну допомогу – заклеїли рану пластиром, а потім відправили до лікарні. Вже через декілька днів Андрій повернувся на службу та зі зброєю в руках пішов виганяти росіян з наших земель.

Зірки в теробороні та ЗСУ