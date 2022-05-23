Навіть у час війни Хливнюк не втрачає позитиву. Вже третій місяць Україна веде запеклу боротьбу з російськими окупантами, тому наші захисники намагаються постійно підбадьорювати один одного.

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Андрій Хливнюк станцював у теробороні

Під час чергування соліст "Бумбоксу" виконав запальний танець під хіт Midnight Dancer гурту Arabesque. Хливнюк постав перед камерою у камуфляжних штанах, блакитній футболці та кепці. Андрій підійняв бойовий дух собі, побратимам та прихильникам, які побачили відео в інстаграмі гурту.

"Нотки позитиву від Андрія Хливнюка", – написали під дописом.

Андрій Хливнюк станцював на чергуванні: дивіться відео онлайн

Шанувальники Андрія нетерпляче чекають зустрічі з ним на концертах, а поки захоплюються його танцями у коментарях.

  • "Наш Андрій Хливнюк прекрасний у будь-якому настрої!"
  • "Обожнюю за вокал, за гумор, за силу духу!"
  • "Дуже милий!"
  • "Найкращий!"
  • "Шалені танці!"
  • "Дякую за радість! Посміялася від душі!"

Нагадаємо, 26 березня під час виконання бойового завдання на Київщині Андрій Хливнюк потрапив під мінометний обстріл окупантів. Музикант отримав поранення обличчя – осколок влучив йому у праву щоку, під око. На місці обстрілу Хливнюку надали першу медичну допомогу – заклеїли рану пластиром, а потім відправили до лікарні. Вже через декілька днів Андрій повернувся на службу та зі зброєю в руках пішов виганяти росіян з наших земель.

Зірки в теробороні та ЗСУ

  • Андрій Федінчик, який служить у ЗСУ, став заслуженим артистом України. Нагороду замість нього отримала дружина Наталка Денисенко.
  • Ахтем Сеітаблаєв і Олексій Тритенко станцювали під пісню Stefania гурту Kalush Orchestra.
  • Коля Серга, який служить в ЗСУ, зізнався, чи готовий вбивати ворогів.
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