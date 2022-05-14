До 24 лютого українські музиканти жили гастрольним життям, планували нові проєкти. Та Росія все змінила в одну мить. Харків'янин Саша Маслов повернувся в Україну з Нью-Йорка. Він не зміг залишатися осторонь того, що відбувається на його рідній землі.

Дивіться також Make love, not war: як Грузія, Чехія, Естонія закликали зупинити війну в Україну на Євробаченні

Харків'янин Саша Маслов фотографував зірок для Billboard

Наприкінці березня Саша фотографував українських зірок для популярного видання Billboard. Одним з перших артистів, які змінили музичні інструменти на зброю, став фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк. Музикант став одним з героїв фотосесії Маслова.

У коментарі виданню Хливнюк розповів про службу в територіальній обороні та як він потрапив під мінометний обстріл окупантів: "Лікарі витягли з моєї голови шматок російського заліза. Тепер я в порядку. Деякі люди втратили ноги та руки. У мене залишиться шрам, але це нічого. Ми тренуємося щодня, до різних видів зенітної, противертолітної, протитанкової зброї".



Андрій Хливнюк / Фото Саші Маслова, Billboard

На світлинах Маслова можна побачити й українську реперку Alyona Alyona. До 24 лютого вона випускала нові треки, готувалася до концертів, літніх фестивалів. Тепер артистка допомагає боротися з окупантами на культурному фронті.



Alyona Alyona / Фото Саші Маслова, Billboard

ONUKA (справжнє ім'я – Ната Жижченко) та її чоловік Євген Філатов після декількох днів перебування в Києві, який потерпав від обстрілів росіян, переїхали у Львівську область. Чоловік розповів, що це було дуже важко.

Справді було дуже важко просто перебувати в цьому готельному номері та дивитися новини. Це було виснажливо,

– сказав Євген.

Тому подружжя з маленьким сином вирішило повернутися у столицю. Незважаючи на загрозу ракетних ударів, сім'я прагне бути вдома.



Ната Жижченко та Євген Філатов / Фото Саші Маслова, Billboard