Під мінометний вогонь російських окупантів 42-річний Андрій Хливнюк потрапив у складі оперативної групи з ветеранів війни, її завдання – підсилювати поліцію Києва. Де саме поранили зірку, невідомо. З його правої щоки вийняли осколок і поклали в лікарню.

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Чудового весняного дня, друзі! Дякую за гори добрих слів і нудсіків. Одужую не по днях, а по хвилинах! Люблю вас,

– написав Андрій Хливнюк через два дні після поранення.

Лідер "Бумбоксу" опублікував фото з лікарняного ліжка, на яких видно, що рана все ще кровить, а набряк дістався до правого ока та повіки. Однак музикант не втрачає оптимізму, навіть усміхається.

Андрій Хливнюк після поранення / Фото з інстаграму лідера "Бумбоксу"

Андрій Хливнюк після поранення / Фото з інстаграм-сторіс лідера "Бумбоксу"

Нагадаємо, сам Андрій Хливнюк називав себе "трьохсотим" і скаржився, що через мінометний обстріл їхня колона втратила два пікапи.

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У коментарях зіркового захисника підтримали фани та друзі з шоу-бізу: