Коля Серга наголосив, що Україна обов'язково переможе, адже за це воюють неймовірні люди, які щодня знищують ворогів на різних фронтах.
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Коля Серга про службу в ЗСУ
У військовій частині, до складу якої входить артист, є дуже багато добровольців, серед яких бізнесмени, держслужбовці, далекобійники та інші. І це люди різних національностей: молдавани, болгари, турки тощо. Їх всіх об'єднує одне – любов до України. Навіть той, хто не народився тут, готовий за неї померти. Справжнього українця показує те, що він може зробити заради рідної землі.
Наразі Коля Серга не був у серйозних протистояннях з ворогом, де довелося б вбивати російських окупантів. Він зізнався, що війна стала певним випробуванням, адже довелося не лише взяти до рук зброю, але й насмілитися стріляти у ворогів.
Головний сумнів був у тому, чи я зможу стріляти? Але я розумів, що йду до лав ЗСУ і маю взяти в руки зброю, а це означає, що маю воювати. А що глибше я перебуваю в цих подіях, то більше розумію, що я готовий!
– наголосив артист.
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Зірки в теробороні та ЗСУ
- Режисер Ахтем Сеітаблаєв поділився, що за час служби в теробороні прийшов давно відомого всім висновку: "Роби те, що в змозі робити там, де ти є, та з тим, що маєш".
- Учасники гурту "Антитіла" з перших днів війни захищали столицю. Коли ситуація в Київській області стабілізувалася, музикантів відправили у Харків, де зараз йдуть бої.
- Раніше лідер гурту O.Torvald Женя Галич займався волонтерством, а у квітні поповнив лави ЗСУ.
- Diezel із Green Grey підписав контракт з батальйоном "Мрія", де буде служити та захищати Україну від окупанта.
- Актор "95 кварталу" Олександр Пікалов вступив до лав Нацгвардії України.