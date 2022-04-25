Українські зірки, що стали бійцями під час війни, несподівано зустрілись. Фагот з ТНМК, що служить у київській теробороні й Дмитро Дікусар з ЗСУ при нагоді зробили спільне фото.
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Фагот показав фото з Дікусаром
Музикант розповів, що звик бачити Дмитра Дікусара як танцівника, а не військового.
Колись в далекому 2009-му саме він вперше навчив мене моїм першим бальним танцям. Востаннє ми бачилися з Дмитром Дікусаром на паркеті "Танців з зірками" більш ніж пів року тому. І хоча я знав, що Дімка-тренер зараз в ЗСУ, сьогодні дуже несподівано побачив його з калашем!
– зізнався Фагот.
"І подумалось, що і з ним він виглядає так само органічно, як і на паркеті! І скажу я вам, що з такими творчиками в будь-якого ворога проти нас немає жодного шансу! Бо дух український міцний та надпотужний! Бо навіть ворога ми знищуємо з любов'ю в серці!" – додав він.
Фагот і Дмитро Дікусар / Фото з фейсбуку Фагота
Шанувальники активно реагують на ефектне фото захисників:
- "Таке враження, що ви зараз в танці";
- "Ви прекрасні";
- "Щасти вам, хлопці";
- "Наші красиві й сильні. Бережіть себе";
- "Класні. Життя і миру";
- "Які гарні";
- "Будьте обережні, щиро дякую Вам за захист, сміливість, бережи вас Боже".