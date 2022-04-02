Про повернення Андрія Хливнюка в лави тероборони Києва повідомив журналіст Богдан Кутєпов. Він опублікував фото музиканта у формі та зі зброєю. Після поранення його видає лише пластир на правій щоці та синець під оком.

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Позивний "Бумбокс". Живий, в строю. Хоч донедавна бойовий трьохсотий. Щасливчик,

– з гумором підписав Богдан Кутєпов.

Цікаво, що сам Хливнюк, за якого хвилювалися тисячі фанів і зіркових колег, не зізнається, що повернувся на службу.

Андрій Хливнюк після поранення / Фото з фейсбуку Богдана Кутєпова

Що відомо про поранення Андрія Хливнюка