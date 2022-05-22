У перші дні війни Андрій Федінчик з серіалу "Папаньки" пішов у тероборону на Житомирщині. Він швидко перекваліфікувався у військового, але отримувати нагороди за акторську кар'єру не перестав. У суботу, 21 травня, за дорученням Зеленського, Олександр Ткаченко вручив йому звання заслуженого артиста України. З рук міністра культури та інформаційної політики його отримала Наталка Денисенко.

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Андрій Федінчик став заслуженим артистом України

Сьогодні отримала від міністра культури почесне звання заслужений артист України для Андрія Федінчика. Ця нагорода вже півтора року чекала на вручення. Андрій не зміг сам отримати, бо несе службу й уже офіційно військовий,

– поділилася Наталка Денисенко.

"Це справжня подія для нашої сім'ї. І особисто для мого чоловіка", – додала акторка.

Наталка Денисенко з нагородою Андрія Федінчика / Скриншот з відео

Цікаво, що минулого тижня, у День сім'ї, Андрій Федінчик приїжджав до сина й дружини до Києва.

Варто зазначити, що церемонія нагородження була офіційною й відбулася в Національній опері України. Так, почесні звання та нагороди присвоїли 15 українським митцям.

Заслужений артист України:

Кирил Бондар ;

Олег Савкін;

Андрій Федінчик;

Афізе Касараєва;

Ремзіє Тарсінова.

Народний артист України:

Олександр Олексієнко;

Кирил Стеценко.

Орден княгині Ольги ІІІ ступеня:

Олеся Жураківська;

Анжела Ярмолюк.

​Орден "За заслуги" ІІІ ступеня:

Назар Білик;

Владислав Корнієнко.

Заслужений працівник культури України:

Ніна Кондратенко;

Галина Панкова;

Ігор Саліженко.

Заслужена художниця України:

Зарема Трасінова.

"Вони лікують мистецтвом, несуть світло людям, стають волонтерами, дехто пішов боронити рідну землю від російських окупантів. Сьогодні в Україні війна, але життя продовжується. Праця кожного українця наближає нас до перемоги. А культурний фронт сьогодні без перебільшення – на передовій", – наголосив Олександр Ткаченко у фейсбуці.

Олександр Ткаченко з митцями на церемонії нагородження / Фото з фейсбуку