Українці обрали журі Нацвідбору на Євробачення-2023: якій співачці програла Тіна Кароль
Джерело:Суспільне
7 листопада о 10:00 в "Дії" завершилося голосування за журі Національного відбору на Євробачення-2023. У трійці лідерів опинилися Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. А Тіні Кароль не вистачило лише декілька голосів.
В опитуванні взяли участь понад пів мільйона українців. Цього року прихильники конкурсу отримали шанс самостійно обрати журі Національного відбору, які обиратимуть
Важливо Фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відбудеться в укритті: відома дата
Журі Нацвідбору на Євробачення-2023
- Тарас Тополя – лідер гурту "Антитіла", доброволець 130 батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ. Волонтер, співзасновник благодійного фонду "Антитіла".
- Джамала – співачка та авторка пісень. Володарка "Нагороди за визначне лідерство артиста" від Атлантичної ради США 2022 року та переможниця Євробачення-2016.
- Юлія Саніна – фронтвумен рок-гурту The Hardkiss. Авторка пісень, композиторка. Була у журі та наставницею талант-шоу "X-Фактор", учасницею телешоу "Танці з зірками".
Журі Нацвідбору на Євробачення-2023 / Фото Суспільного
Кілька попередніх років у журі Нацвідбору була співачка Тіна Кароль. В опитуванні, яке проходило серед українців, народній артистці не вистачило лише 0,3% голосів: Кароль отримала 15,67%, а Саніна – 15,70%.
Результати голосування за журі Нацвідбору / Фото Суспільного
Фінал Нацвідбору на Євробачення-2023: головне
- Фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня в Києві. Задля безпеки учасників та команди Суспільного прямий ефір влаштують в укритті. За його організацію взялося ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", що належить сім'ї Віктора Пінчука.
- До лонглиста Нацвідбору ввійшли 36 музикантів з майже 300 претендентів.
- У Суспільному обіцяють, що фіналістів оголосять не пізніше 17 листопада. Це, швидше за все, як і минулого року, будуть 8 конкурсантів.