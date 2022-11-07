Українці обрали журі Нацвідбору на Євробачення-2023: якій співачці програла Тіна Кароль

7 листопада о 10:00 в "Дії" завершилося голосування за журі Національного відбору на Євробачення-2023. У трійці лідерів опинилися Тарас Тополя, Джамала та Юлія Саніна. А Тіні Кароль не вистачило лише декілька голосів.

В опитуванні взяли участь понад пів мільйона українців. Цього року прихильники конкурсу отримали шанс самостійно обрати журі Національного відбору, які обиратимуть

Важливо Фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відбудеться в укритті: відома дата

Журі Нацвідбору на Євробачення-2023

Тарас Тополя – лідер гурту "Антитіла", доброволець 130 батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ. Волонтер, співзасновник благодійного фонду "Антитіла".

– лідер гурту "Антитіла", доброволець 130 батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ. Волонтер, співзасновник благодійного фонду "Антитіла". Джамала – співачка та авторка пісень. Володарка "Нагороди за визначне лідерство артиста" від Атлантичної ради США 2022 року та переможниця Євробачення-2016.

– співачка та авторка пісень. Володарка "Нагороди за визначне лідерство артиста" від Атлантичної ради США 2022 року та переможниця Євробачення-2016. Юлія Саніна – фронтвумен рок-гурту The Hardkiss. Авторка пісень, композиторка. Була у журі та наставницею талант-шоу "X-Фактор", учасницею телешоу "Танці з зірками".



Журі Нацвідбору на Євробачення-2023 / Фото Суспільного

Кілька попередніх років у журі Нацвідбору була співачка Тіна Кароль. В опитуванні, яке проходило серед українців, народній артистці не вистачило лише 0,3% голосів: Кароль отримала 15,67%, а Саніна – 15,70%.



Результати голосування за журі Нацвідбору / Фото Суспільного

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2023: головне

Фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня в Києві. Задля безпеки учасників та команди Суспільного прямий ефір влаштують в укритті. За його організацію взялося ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", що належить сім'ї Віктора Пінчука.

До лонглиста Нацвідбору ввійшли 36 музикантів з майже 300 претендентів.

У Суспільному обіцяють, що фіналістів оголосять не пізніше 17 листопада. Це, швидше за все, як і минулого року, будуть 8 конкурсантів.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що у грудні українці вперше в історії у кілька кліків в Дії оберуть виконавця або гурт, який представить Україну на Євробаченні в Лондоні.