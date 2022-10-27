Музичний продюсер Нацвідбору Євробачення-2023 Дмитро Шуров відсіяв 263 вокалістів і обрав 36 артистів, які поборються за вихід у фінал. Наступні кілька тижнів триватимуть прослуховування учасників лонглиста, а список фіналістів оголосять не пізніше 17 листопада. До нього, швидше за все, як і минулого року увійдуть 8 конкурсантів.
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Лонглист Нацвідбору Євробачення-2023
- 2TONE
- Angelina
- DAYTON
- Drevo
- Elysees
- DEMCHUK
- FIINKA
- Havkа
- Jerry Heil
- Iana Kovaleva
- Kozak Siromaha
- KRUTЬ
- Lue Bason
- Moisei
- Olivan
- OOHLA
- Oy Sound System
- SASHA
- Seréen
- sexnesc
- Shy
- SKYLERR
- SOWA
- Tember Blanche
- Tery
- TVORCHI
- Victoria Niro
- Vynohradova
- Zetetics
- Лилу45
- Макс Пташник
- Мія Рамарі
- Роялькіт
- Саша Фадєєва
- ТÓНКА
- Циферблат
Що про учасників лонглиста каже Дмитро Шуров
Як музичний продюсер Pianoбой розповів, що серед 36 найкращих є "декілька міцних сучасних бойовиків, здатних розірвати будь-яку сцену" і музиканти, які через кризу на межі зміни професії.
Я радий, що в процесі відбору вдалося багатьох музикантів мотивувати, надихнути, підштовхнути до створення нових пісень та цікавих ідей. Багатьом з них було важко знову почати писати, чимало музикантів у вимушеній еміграції або на грані зміни професії, або навіть виживання. Є музиканти, які волонтерять, воюють. Тим не менш, маємо лонглист з 36 пісень, в якому є все – від авторської пісні, дрім-попу та року до інді, репу, етніки,
– поділився Дмитро Шуров.
Він оголосив, що невдовзі 36 музикантів оприлюднять свої конкурсні треки. "Я вже слухаю цей лонглист у машині, сподіваюсь, після публікації всіх пісень ви будете теж", – додав Pianoбой.
- Нагадаємо, фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня в Києві. Задля безпеки учасників та команди сцену зведуть в укритті.
- За постановку номерів і трансляцію прямого ефіру відповідатиме ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", яке належить сім'ї Віктора Пінчука. Його директором є чоловік Ольги Фреймут Володимир Локотко.