Україна – одна з 37 країн-учасниць Євробачення-2023 в Ліверпулі. Тож 17 грудня в Києві оберуть артиста, який представить нас у Великій Британії. Уже відомо, що фінал Національного відбору вперше в історії відзнімуть в укритті.

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Фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня

Фінал Нацвідбору має відбутися 17 грудня в Києві. Задля безпеки учасників та команди – Нацвідбір Євробачення-2023 відбуватиметься в укритті,

– оголосили в Суспільному.

Фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня / Фото Суспільного

Відомо, що виробництвом телеверсії фіналу Національного відбору займатиметься ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", яке належить сім'ї Віктора Пінчука, а директором вказаний чоловік Ольги Фреймут Володимир Локотко. На їхні плечі покладено відповідальність за:

сценічне рішення, режисерське бачення – постановку номерів та створення образів учасників;

проведення репетицій;

передачу прямоефірного сигналу на телеканали Суспільного Мовлення.

Телеверсію фіналу Нацвідбору Євробачення-2023 створить "Старлайт Продакшн" / Фото Суспільного

Зауважимо, за право створення телеверсії фіналу Нацвідбору Євробачення 2023 змагалися ІП "1+1 Продакшн", ТОВ "ФРЕНДС ПРО ТВ", ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН" та ДП "Національний палац мистецтв "Україна". Команда Суспільного висловила вдячність усім кандидатам, але переможцем мистецького конкурсу обрала ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН".