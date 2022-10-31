У Дії йдеться, що три кандидати, які наберуть найбільше голосів, займуть суддівські крісла та разом з українцями вирішать, хто представлятиме Україну на конкурсі в Ліверпулі. Однак голосувати можна лише за одного з дев'яти претендентів.
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Хто може стати суддею Нацвідбору Євробачення-2023
- Джамала – співачка та авторка пісень, переможниця Євробачення-2016.
- DZIDZIO (Михайло Хома) – співак, автор пісень, актор, кінорежисер, продюсер.
- Тіна Кароль – співачка, композиторка, Народна артистка України.
- Злата Огнєвіч – співачка, авторка, композиторка.
- Катерина Павленко (Monokate) – солістка гурту Go_A, фольклористка, сонграйтерка.
- Костянтин Томільченко – креативний продюсер, режисер-постановник, суддя шоу "Танцюють всі".
- Юлія Саніна – фронтвумен рок-гурту The Hardkiss, авторка пісень, композиторка.
- Тарас Тополя – лідер гурту "Антитіла".
- Валерій Харчишин – рок-музикант, лідер гурту "Друга Ріка", актор театру та кіно, продюсер.
Яким буде фінал Нацвідбору Євробачення-2023
- Фінал Нацвідбору Євробачення-2023 відбудеться 17 грудня в Києві. Задля безпеки учасників та команди Суспільного прямий ефір влаштують в укритті. За його організацію взялося ТОВ "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", яке належить сім'ї Віктора Пінчука.