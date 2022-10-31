У Дії йдеться, що три кандидати, які наберуть найбільше голосів, займуть суддівські крісла та разом з українцями вирішать, хто представлятиме Україну на конкурсі в Ліверпулі. Однак голосувати можна лише за одного з дев'яти претендентів.

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Хто може стати суддею Нацвідбору Євробачення-2023

Джамала – співачка та авторка пісень, переможниця Євробачення-2016.

– співачка та авторка пісень, переможниця Євробачення-2016. DZIDZIO (Михайло Хома) – співак, автор пісень, актор, кінорежисер, продюсер.

(Михайло Хома) – співак, автор пісень, актор, кінорежисер, продюсер. Тіна Кароль – співачка, композиторка, Народна артистка України.

– співачка, композиторка, Народна артистка України. Злата Огнєвіч – співачка, авторка, композиторка.

– співачка, авторка, композиторка. Катерина Павленко (Monokate) – солістка гурту Go_A, фольклористка, сонграйтерка.

(Monokate) – солістка гурту Go_A, фольклористка, сонграйтерка. Костянтин Томільченко – креативний продюсер, режисер-постановник, суддя шоу "Танцюють всі".

– креативний продюсер, режисер-постановник, суддя шоу "Танцюють всі". Юлія Саніна – фронтвумен рок-гурту The Hardkiss, авторка пісень, композиторка.

– фронтвумен рок-гурту The Hardkiss, авторка пісень, композиторка. Тарас Тополя – лідер гурту "Антитіла".

– лідер гурту "Антитіла". Валерій Харчишин – рок-музикант, лідер гурту "Друга Ріка", актор театру та кіно, продюсер.

Важливо! Голосування за склад журі Нацвідбору Євробачення-2023 триватиме тиждень – з 31 жовтня до 10:00 7 листопада. Аби взяти участь, відкрийте застосунок Дія, перейдіть у "Послуги" та натисніть на "Опитування". Там з'явиться опитування "Євробачення-2023: обираємо журі Нацвідбору".



На момент написання новини абсолютною лідеркою була Джамала – 21,44% голосів.

Яким буде фінал Нацвідбору Євробачення-2023