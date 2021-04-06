Всі можливості були доступні: Меган Маркл збрехала щодо нестерпних умов життя в палаці
Королівський біограф Ендрю Мортон звинуватив Меган Маркл у брехні. Він заявив, що герцогиня лукавила, коли говорила про складні умови в палаці. Насправді королева давала дружині принца Гаррі кілька варіантів розвитку.
Джерело:The Daily Mail
Незважаючи на те, що інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфрі вийшло місяць тому, воно однаково викликає величезний резонанс у суспільстві. Цього разу відверті зізнання подружжя прокоментував королівський біограф Ендрю Мортон.
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Біограф звинуватив Меган Маркл у брехні
Ендрю Мортон заявив, що Меган Маркл точно злукавила, коли говорила про те, що відчуває себе у королівському палаці, як в полоні. За словами експерта, королева Єлизавета II ще з початку не ставила обмежень подружжю. Навпаки, Її Величність пропонувала кілька варіантів розвитку пари в межах монаршої родини.
Мортон додав, що королева навіть погоджувалась на те, щоб Меган Маркл продовжувала кар'єру акторки, однак поєднувала її з королівськими обов'язками.
Заради справедливості варто зазначити, що королева Єлизавета II дала Меган і Гаррі можливість робити все, що заманеться. Королівська родина навіть сказала Меган: "Якщо ти не хочеш повноцінно виконувати свої королівські обов'язки, будь ласка, продовжуй займатися акторством". Всі ці можливості були для неї доступні,
– розповів королівський біограф.
Ендрю Мортон зауважив, що подружжя також могло подорожувати усім світом. Вони мали право полетіти в будь-яку країну першим класом, а королева була готова зробити їх послами певної держави.
Раніше королівський біограф також говорив про те, що Меган Маркл "забрехалась" щодо умов у палаці як у тюрмі. Вона могла вільно виходити на прогулянки, її часто бачили після шопінгу неподалік Кенсінгтонського палацу.
Суперечливі твердження Меган Маркл
- В інтерв'ю дружина принца Гаррі заявляла, що пара одружилась таємно за 3 дні до офіційної церемонії. Однак архієпископ спростував це твердження, а у свідоцтві про шлюб вказана дата, що не відповідає словам Меган.
- Нещодавно ЗМІ назвали ім'я королівської особи, яка, за словами Маркл, є расисткою. У цьому підозрюють принцесу Анну. Та знову журналісти стверджують, що герцогиня неправильно зрозуміла слова принца Гаррі та все переплутала. Адже принцеса Анна не обговорювала колір шкіри Арчі, а те, що Меган не поважає чужу культуру.
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