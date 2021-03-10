Британський телеведучий Пірс Морган в ефірі програми Good Morning Britain на каналі ITV різко висловився щодо думки Меган Маркл про самогубство. Вона подала скаргу на Моргана, внаслідок чого ведучий звільнився.

Скандал навколо інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі Опрі Вінфрі продовжує набирати обертів. Британський телеведучий Пірс Морган у програмі Good Morning Britain на каналі ITV різко висловився щодо думок Меган про самогубство.

Не пропустіть Страждає не тільки Меган Маркл: які королівські правила дивують у XXI столітті

Пірс Морган звільнився з каналу

Після резонансного інтерв'ю в подружжя з'явилось багато прибічників, але й хейтерів також. До числа останніх потрапив Пірс Морган. Телеведучий поставив під сумнів слова Меган Маркл про самогубство.

До кого ви ходили? Що вам сказали? Вибачте, але я не вірю жодному слову Меган Маркл. Я б не повірив їй, навіть якби вона прочитала мені прогноз погоди,

– заявив Морган.

У той самий день ведучий під час ефіру сперечався із метеорологом Алексом Бересфордом, який назвав вчинки колеги "диявольськими".

Меган Маркл подала скаргу на слова Пірса Моргана генеральному директорові каналу ITV. Дружина принца Гаррі зазначила, що коментар ведучого може негативно вплинути на психічне здоров'я людей у Великій Британії або ж погіршити стан тих, хто задумується про самогубство.

Після цього британський медіарегулятор Ofcom розпочав розслідування через висловлення Пірса Моргана. Також на чоловіка поскаржились більше 41 тисячі людей, серед яких були його колеги.

У зв'язку з цим телеведучий вирішив самостійно звільнитися з каналу. У своєму твітері Пірс прокоментував ситуацію, що склалась. Він написав, що мав можливість подумати над своїми висловленнями, але не приніс вибачень, а заявив, що надалі дотримується власної думки.

У понеділок я сказав, що не вірю словами Меган Маркл в її інтерв'ю Опрі. У мене був час подумати над цим, і я до сих пір не повірив їй. Якщо ви повірили, то добре. Свобода слова – це пагорб, на якому я щасливий буду померти. Спасибі за всю любов і ненависть. Я йду, щоб проводити більше часу зі своїми судженнями,

– прокоментував звільнення Пірс Морган.

On Monday, I said I didn’t believe Meghan Markle in her Oprah interview. I’ve had time to reflect on this opinion, and I still don’t. If you did, OK. Freedom of speech is a hill I’m happy to die on. Thanks for all the love, and hate. I’m off to spend more time with my opinions. pic.twitter.com/bv6zpz4Roe — Piers Morgan (@piersmorgan) March 10, 2021

Що Меган Маркл сказала про бажання самогубства