Змушували мовчати і оббріхували: Меган Маркл шокувала правдою про стосунки з королівською сім'єю
Меган Маркл у відвертому інтерв'ю з Опрою Вінфрі розповіла вражаючі деталі стосунків з членами королівської родини. Зокрема, дружина принца Гаррі заявила, що монархи змушували її утримуватися від публічних виступів та самі поширювали неправдиву інформацію про неї.
Джерело:CBS News
Скандальне інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі показали в ефірі американського телеканалу CBS. У ньому подружжя розповіло, яким було життя, коли вони були членами монаршої родини Великої Британії.
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Меган Маркл про стосунки з королівською сім'єю
Опра Вінфрі під час розмови запитала Меган, чи її мовчання пояснювалося власним бажанням, чи це був тиск рідних чоловіка. На що Маркл відповіла: "Останнє".
Дружина принца Гаррі розповіла, що погодилася на це, бо думала, що буде захищеною. Проте це виявилося не так. Меган заявила, що Букінгемський палац сприяє поширенню брехні про неї.
Я не знаю, як вони (члени королівської сім'ї – Showbiz 24) могли очікувати, що ми все ще будемо мовчати. Палац відіграє велику роль у поширенні брехні про нас,
– підкреслила дружина принца Гаррі.
Інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл: головне
- Подружжя розсекретило стать майбутньої дитини.
- Меган та Гаррі таємно одружилися за 3 дні до телевізійного весілля.
- Кейт Міддлтон довела Маркл до сліз.
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