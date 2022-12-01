1 грудня відбулась пресконференція, на якій фіналісти Нацвідбору на Євробачення визначили порядок виступів та презентували пісні. Також організатори конкурсу розповіли про укриття, де буде конкурс, та правила голосування, повідомляє 24 канал.

Дізнавайтесь також На Нацвідборі Євробачення-2023 оголосили, під якими номерами виступлять фіналісти

Українці зможуть голосувати в Дії

Керівник команди "Впровадження Дії" Денис Іванов розповів, що цього року українці матимуть можливість голосувати за фаворита Нацвідбору в мобільному додатку.

У кожного українця, який досяг 14 років і встановив застосунок Дія буде можливість підтримати свого фаворита серед учасників, для того, щоб обрати й впевнено висловити свою думку, що саме цей фаворит має представляти Україну в Ліверпулі на Євробаченні-2023,

– сказав Денис Іванов.

Голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська додала, яке ще правило діятиме. Зокрема, вона відкрила, що голосування почнеться після виступу всіх виконавців.

"Ми передбачаємо, що голосування буде після того, як завершиться виступ крайнього фіналіста, щоб створити максимально рівні умови. Щоб вже після того, як глядач побачить, зможе оцінити повну картину всіх виступів, міг прийняти своє рішення. Тривалість голосування буде визначено дещо пізніше. Бо саме зараз відбувається планування ефіру і визначення конкретного хронометражу. Але ми подбаємо про те, щоб у максимально всіх українців залишилась можливість проголосувати, попри обставини".

Додамо, що правила голосування змінилися і загалом на Євробаченні-2023. Наприклад, наступного року вперше в історії голосувати за конкурсантів зможуть не лише країни-учасниці, – про це та інше дивіться тут.

Місце проведення та перші рішення про наступний рік

Оксана Скибінська додала, що місце проведення конкурсу, а саме укриття, не буде оголошуватися з метою убезпечити фіналістів.

Те, що стосується місця Національного відбору – воно не буде оголошуватися. Ми заявляємо лише укриття, виключно в цілях безпеки, бо нам дуже важливо зберегти максимальний рівень безпеки для фіналістів та всіх присутніх в укритті,

– повідомила вона.

Голова делегації також відповіла на запитання щодо того, чи будуть і наступного року "фішки" з залученням українців до Національного відбору.

"На цьому етапі можемо сказати, що ми дійсно задоволені тим, як відбулося голосування за журі фіналу Національного відбору, тому, думаю, ми повернемося до цієї ідеї й наступного року. Для того, щоб дати українцям можливість долучитися максимально широко до вибору представника не лише напряму через голосування, а й через вибір журі. Думаю, ми продовжимо співпрацю із застосунком Дія, наразі ми дуже нею задоволені. Цього року точно ми будемо з цим працювати й далі".

Нагадаємо, українці через застосунок Дія цього року вперше обирали суддів конкурсу. Так, народ обрав Тараса Тополю, Джамалу та Юлію Саніну – вони разом з українцями визначать представника України на Євробаченні-2023.